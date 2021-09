Ce spun astrele azi, 9 septembrie

Berbec

In prima parte a zilei sunt momente bune pentru a rezolva sarcinile de lucru de la serviciu sau, daca esti acasa, treburile gospodaresti restante. Canalizeaza-ti eforturile spre prioritati si la nevoie cere ajutorul celorlalti. Energia vitala este fluctuanta si astfel este ceva mai dificil sa faci totul de unul singur. A doua parte a zilei îți aduce activitati si discutii importante cu partenerul de viata sau colaboratorii din domeniul profesional.



Taur

Ecoul evenimentelor petrecute alaturi de cei dragi te urmărește întreaga zi. Momentele plăcute, cele mai putin placute îți vor modifica starea de spirit, fapt usor de observat mai ales in anturajul profesional. Este bine sa-ti controlezi reactiile, pentru ca risti sa-ti irosesti energia si eforturile in situatii frivole. Ziua iti aduce multe indatoriri de facut, asa incat pune-te pe treaba. Spre seara, relaxeaza-te la o sueta cu cineva drag si de incredere.



Gemeni

Comunicarea cu persoana iuibita si copiii este tema principala a zilei. Apropie-te cu incredere de persoanele dragi, spune-le păsurile tale si asculta-le si tu pe ale lor. Posibil sa apară niscai divergente de opinie, fie pe modul de organziare al timpului petrecut impreuna, fie pe cheltuielile comune. Depinde de tine sa rezolvi lucrurile amiabil si in favoarea tuturor. Insa, rezerva-ti momente si pentru a te delecta cu un hobby.



Rac

Ocupa-te de casa si familie. Sunt momente excelente pentru a stabili treburi gospodaresti impreuna cu membrii familiei, pentru a alcatui planuri de imbunatatire a spatiului de locuit sau pentru achizitionarea unor bunuri patrimoniale deosebite. Valorifica-ti cu incredere ideile, prezinta-le celorlalti si fii convins ca vei obtine sprijinul si aplauzele lor. Spre seara, surprinde-ti anturajul cu o masa festiva pe gustul tuturor.



Leu

Este o zi buna pentru activitati care presupun efort intelectual prelungit si relatii cu ceilalti. Mai ales te vor cauta persoanele din anturajul personal. Unii iti vor cere sfaturi, altii vor dori sa colaboreze cu tine in plan profesional. In orice situatie te-ai afla, fii prudent si dozeaza-ti eforturile. Exista riscul suprasolicitării mentale si de aici mai departe pot apărea tensiuni in relatii. In a doua parte a zilei, rezervă momente pentru a hoinări într-un parc.



Fecioara

Se contureaza cheltuieli, atat pentru mofturile tale personale cât și pentru cele necesare traiului zilnic alături de cei dragi. Pe de alta parte, este posibil să-ți crească veniturile, fie primind cadouri, sponsorizări neașteptate, fie plata eforturilor depuse in capul muncii apare la orizont. Totusi cheltuieste, atat cât ai nevoie, deoarece exista riscul să rămâi lefter. In culisele locului de muncă sunt rumori vizazvi de felul in care îți îndeplinești sarcinile de lucru.



Balanta

Starea ta de sprit este schimbătoare, dar tu te simti bine așa. In schimb ceilalti ar putea fi descumpăniți de felul tău de a fi și de a reacționa la cel mai mic impuls exterior. Este bine sa-ti controlezi reactiile, mai ales daca ai de-a face cu persoanele din anturajul profesional. Unii te pot înțelege greșit și pot reactiona fata de tine în consecință. Detașează-te de tumultul cotidian si canalizeaza-ti eforturile spre propriile tale treburi personale.



Scorpion

Cu toate că de câteva zile esti actorul principal mai ales la serviciu, astazi se pare ca ai nevoie de liniste, relaxare si contact cu natura. Pe cat posibil, organizeaza-ti timpul si treburile, astfel incat sa te ocupi mai mult de treburi usoare, fara prea multa legatura cu ceilalti. Gandeste-te si la a-ti schimba unele planuri sau scopuri care s-au dovedit de neatins deocamdata. Sanatatea este vulnerabila, asa incat o dieta, un somn bun si o plimbare in aer liber sunt binevenite.



Sagetator

Este bine să iei aminte la dialogurile pe care le vei avea astazi cu prietenii si cu persoanele din anturajul socio-profesional in care activezi. La prima vedere te poti ingrijora de cele auzite. Insa, la o a doua vedere ai sa constati ca de fapt ti se ofera gratis solutii, idei si ocazii deosebite de a-ti rezolva diverse chestiuni personale care treneaza demult. Lasa deoparte tendinta de a riposta imediat la conceptii diferite de ale tale.



Capricorn

Să te ocupi și de îndatoririle gospodărești si de cele profesionale astăzi, înseamnă să depui prea mult efort fizic si mental. In primul rand, in ambele segmente de viata va trebui sa cheltuiesti sume considerabile de bani. Bine este sa te concentrezi pe ceea ce ai de facut la serviciu, mai ales ca sefii te urmaresc indeaproape. Sunt posibile discutii aprinse si cu unii colegi, pe seama faptului ca te preocupi mai mult de interesele tale personale.



Varsator

Sunt momente bune pentru a dialoga cu persoanele aflate in străinătate, pentru studiu, cercetare sau alcătuirea planurilor de călătorie. Minunat este ca beneficiezi de susținerea celor dragi, indiferent de ce anume intenționezi să faci. Totusi, selecteaza prioritatile si evita asumarea unor responsabilitati care te-ar solicita prea mult. In a doua parte a zilei vizionează un film bun, o piesa de teatru sau lecturează o carte filozofică.



Pesti

Importantă zi pentru organizarea bugetului de venituri si cheltuieli. In primul rand este bine sa pui la punct cheltuielile comune cu partenerul de viata, cu neamurile sau cu persoanele din anturajul profesional. Exista si varianta sa primesti bani dintr-o colaborare sau macar vești bune vizavi de creșterea veniturlor tale. Totusi este vorba mai mult despre rezolvarea unor cheltuieli marunte, pe facturi, taxe restante si cumparaturi necesare traiului cotidian.