Case din lemn în blocuri de 13 etaje, construite la Stockholm

Un cartier de case din lemn, cu clădiri de 13 etaje, se construiește la Stockholm în Suedia. Casele Cedar sunt construite rapid şi cartierul ar trebui să fie gata în mai puţin de 5 ani. Primele locuințe din lemn vor fi livrate în prima jumătate a anului 2022.



Suedia este o țară care respectă mediul și aproximativ 20% din clădirile noi cu mai multe etaje sunt construite din lemn. Impulsul pentru clădirile din lemn vine din sustenabilitate: emisiile de CO2 sunt astfel reduse cu 50%.



Mai multă atenţie faţă de mediu şi, mai presus de toate, tehnologii de neimaginat sunt cele două elemente aflate la originea noilor „zgârie-nori din lemn”.



De câţiva ani, provocarea deschisă în rândul arhitecţilor din întreaga lume a fost să creeze cele mai frumoase şi mai îndrăzneţe clădiri eco-durabile.



Noul cartier se numeşte Cederhusen (case de cedru) și se ridică în zona Hagastaden, în partea de nord a Stockholmului, între autostrăzi, campusul Institutului Karolinska şi marele parc Haga. Şi nu este un caz izolat, scrie New York Times, citat de mediafax.



Dristrictul caselor din lemn



Grupurile imobiliare mari, cum ar fi Folkhem, dezvoltatorul care a creat Cederhusen, optează să se concentreze pe construcţia cu ajutorul lemnului. Folkhem face acest lucru din 2012 şi are în prezent o duzină de alte planuri în dezvoltare.



Cederhusen face parte din proiectul „Vision Plan 2030” al oraşului Stockholm, care prevede crearea unui centru eco-durabil foarte modern, care să fie dezvoltat pe 96 de hectare, cu cazare (234 de apartamente în clădiri cu 10-13 etaje), birouri şi spaţii publice concepute cu respect pentru mediu.



Districtul Caselor din buşteni va ocupa două blocuri. Aici, doar fundaţiile vor fi din beton armat. Drumurile şi căile ferate vor circula pe sub pământ. Va fi „unul dintre cele mai mari complexe de apartamente construite din lemn din lume”.