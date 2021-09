Ce spun astrele azi, 8 septembrie

Berbec

Probabil ca astazi se vor relua dezbaterile privitoare la detaliile unor proiecte profesionale sau personale in care esti implicat, de multa vreme, alaturi de partenerul de viata sau de colaboratori. Daca observi ca nu mai pot continua unele intelegeri, lasa evenimentele sa-si urmeze cursul. Este mai bine pentu tine sa te desprinzi rapid din relatii si situatii care te depasesc.



Taur

Pe de o parte sanatatea iti da de furca, iar pe de alta parte ai multe de rezolvat in segmentul profesional, la locul de munca. Daca ai sa-ti ordonezi prioritatile cu rabdare, te vei descurca excelent cu toate. Insa trebuie sa-ti dozezi eforturile, pentru ca sanatatea este vulnerabila si se pot reactiva afectiuni vechi ale sistemului renal. Pe cat posibil evita consultatiile, analizele medicale si interventiile chirurgicale.



Gemeni

Se pare ca distractia este in toi, iar relatiile amoroase din belsug. Sau cel putin asta iti doresti tu deocamdata. Insa, cheful de aventuri iti poate fi redus fie de discutii aprinse cu cei dragi, fie de revenirea neasteptata a unei persoane, alaturi de care ai dezvoltat, undeva candva, o relatie sentimentala. Fii prudent si trateaza totul cu atentie, pentru ca se pot strica iremediabil relatii si situatii bune. Autocontrolul, bunavointa si toleranta sunt atribute de mare folos.



Rac

Segmentul domestic revine in atentia ta, insa de aceasta data iuresul aparut ca din senin astazi iti rastoarna planurile construite cu grija de ceva vreme incoace. Membrii familiei vor dori sprijinul tau material si moral neconditionat. Pe de alta parte exista si treburi gospodaresti care nu mai pot fi amanate si pe care numai tu le poti rezolva. Fii prudent, insa ai incredere ca vei depasi totul cu bine.



Leu

Este o zi in care esti asaltat de multe cunostinte, rude sau prieteni. Pentru ca esti foarte vorbaret atragi persoane care doresc sa te asculte, dar care iti vor sanctiona orice vorba sau gest nepotrivite. Alege-ti cuvintele cu grija si vorbeste numai despre subiectele pe care le cunosti foarte bine. Exista riscul discutiilor aprinse si a declansarii unor conflicte pe termen lung. Dupa-amiaza, o conversatie cu cei dragi te relaxeaza si amuza deopotriva.



Fecioara

Aspectele financiare reprezinta o provocare majora astazi. Este posibil sa primesti bani, bunuri sau favoruri din partea celor dragi. Insa si tu la randul tau va trebui sa cheltuiesti pe diverse, in mod special pe cele necesare traiului cotidian. Tendinta de a cheltui cam mult este accentuata, poate si pentru ca se intrezaresc posibilitati de castig din activitatea profesionala desfasurata intr-un loc de munca.



Balanta

Tensiunile interioare sunt accentuate, deoarece astrele iti trimit multa energie. Cel mai bine ar fi sa iei lucrurile mai usor, sa eviti agitatia, entuziasmul si implicarea in treburi care nu te privesc. Sunt momente favorabile pentru a-ti revizui conduita, stilul de viata, planurile de viitor si relatiile in care esti implicat. Din cand in cand, spune-ti vorbe de iubire si planuieste momente de rasfat alaturi de cei dragi.



Scorpion

Minunat ar fi sa lasi treburile deoparte si sa-ti rezervi intreaga zi numai pentru odihna, meditatii, plimbari prin locurile preferate, revizuirea planurilor personale si profesionale. Posibil sa simti un disconfort accentuat, datorita unor afectiuni ale inimii, sistemului circulator sau coloanei vertebrale. Ingrijeste-te dupa principii naturiste! Pe de alta parte, dinspre segmentul profesional se contureaza intrigi serioase si pe termen lung.



Sagetator

Se pare ca vor avea loc multe discutii aprinse cu persoanele din anturajul socio-profesional. Unii iti sustin proiectele si demersurile profesionale, altii in schimb iti pun bete in roate. Tu ar trebui sa te distantezi de toata lumea si sa privesti atent cine ce zice. Evita sa vorbesti prea mult sau sa-ti divulgi intentiile si opiniile. Pe langa faptul ca astfel vei afla lucruri interesante, folositoare tie, te vei si amuza deopotriva.



Capricorn

Este multa forfota in segmentul profesional. Se pare ca te vei intalni cu persoane cu functie, fie din cadrul locului tau de munca, fie cu reprezentanti oficiali ai unor institutii pe la care mergi astazi sa rezolvi diverse chestiuni. Esti destul de combativ vizavi de autoritati si de regulile impuse sau promovate de acestea. Astfel exista riscul sa-ti strici imaginea in ochii celorlalti, dar si relatiile vechi de buna calitate.



Varsator

Calatoriile indepartate si studiile pe termen lung reprezinta subiecte de interes pe durata intregii zile. Totusi evita hazardul si sfatuieste-te cu cei dragi pentru orice detaliu legat fie de o plecare, fie de abordarea unor studii. Esti dornic de a te avanta in programe de studiu, cercetare, invatare, insa trebuie sa le selectezi pe acelea care iti sunt de folos. Dialogurile cu persoane erudite, experimentate in ale vietii se vor ivi pe neasteptate.



Pesti

Aspectele financiare comune cu altii iti atrag atentia si eforturile. Pe de o parte trebuie sa achiti facturi, taxe sau alte tipuri de datorii. Insa, pe de alta parte pot interveni cheltuieli majore legate de bunuri si servicii folosite impreuna cu partenerul de viata, rudele sau colaboratorii. Fii prudent si chletuieste cu masura. Unii te vor ademeni sa investesti in ceea ce cred ei ca merita sau macar sa le imprumuti sume consistente bani.