Астрономы нашли в Млечном Пути очень странную звезду

Во Вселенной есть огромное разнообразие звезд, которые ученые привыкли классифицировать по определенным признакам: яркости, размерам, температуре. Как бы там ни было, но обнаруженный астрономами в галактике Млечный Путь объект, свидетельствует о том, что современная наука столкнулась с чем-то принципиально новым. Причем, объект оказался настолько странным, что его даже прозвали «Несчастным случаем».



Пока это название носит неофициальный характер, однако в будущем может быть закреплено за объектом с соблюдением всех процедур. Сам объект при этом, подчеркивают ученые, чем-то напоминает коричневого карлика. Небесные тела этого класса также нередко называют неудавшимися звездами. Вот только «Несчастный случай» имеет очень запутанный спектр, что может свидетельствовать о его огромном возрасте – настолько же старым, как и сама Вселенная.



Из-за того, что все известные на сегодняшний день науке коричневые карлики существенно моложе обнаруженного, ученые полагают, что во Вселенной может существовать целая группа таких звезд, которые ранее просто оставались незамеченными лишь по той причине, что они выглядят не так, как привыкли ожидать исследователи.



Вообще, коричневые карлики являются даже не совсем звездами, их принято относить к так называемым субзвездным объектам, обладающим лишь промежуточными характеристиками. Они немного больше самых массивных планет, однако при этом не дотягивают по размерам до самых крошечных звезд. При этом в их недрах поддерживаются термоядерные реакции. Но «Несчастный случай» не похож даже на них, а потому, среди почти двух тысяч коричневых карликов, ранее обнаруженных специалистами в Млечном Пути, он никогда не значился. Найти его удалось случайно. Теперь ученым предстоит более тщательно исследовать природу этого объекта.