Pregătește-ți pielea pentru toamnă

Din păcate pentru unii, dar din fericire pentru alții, vara se apropie de final.



In scurt timp urmeaza sa incepem pregatirile pentru noul sezon, cel de toamna, pentru ca anotimpul rece sa nu ne ia prin surprindere. Acesta este motivul pentru care toamna este momentul ideal in care poti incepe un tratament intensiv pentru pielea ta, si asta deoarece, in general, dupa o perioada lunga de expunere la soare, pielea este uscata si pe alocuri chiar degradata.



Tocmai de aceea astazi vom vorbi despre cum anume iti poti pregati pielea pentru sezonul rece, ce poti face pentru a scapa de senzatia de uscaciune ramasa dupa vacanta la mare si care ar fi regulile generale de ingrijire ale pielii, pentru toamna.



Dar sa o luam cu inceputul ...



Vacanta la mare ti-a incarcat bateriile pentru restul anului si ti-a daruit cel mai frumos bronz, dar nu poti trece cu vederea partea mai putin placuta - pielea uscata si degradata. Pana la urma, nu este un motiv de ingrijorare deoarece exista remedii. In plus, nu esti nici prima, nici ultima careia i se intampla acest lucru, pentru ca majoritatea femeilor isi cam neglijeaza pielea in vacanta, considerand ca daca au avut grija mare de corpul lor intotdeauna, o saptamana de vacanta nu poate avea urmari neplacute.



