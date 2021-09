Ce spun astrele azi, 7 septembrie

Berbec

O zi importanta, datorita aspectului de Luna Noua in Fecioara, care activeaza, in cazul tau, zona muncii si responsabilitatii, ceea ce inseamna ca esti invitat la harnicie, la precizie si seriozitate in cadrul activitatilor profesionale. As spune ca ziua de astazi poate decide felul in care vor evolua lucrurile in cariera ta de acum incolo. Unele greseli facute la final de august se cer a fi corectate, iar atitudinea ta fata de responsabilitati dar si fata de echipa, dicteaza ritmul de crestere in cariera.



Taur

Luna Noua in Fecioara se situeaza in zona iubirii, acolo unde in ultima vreme au existat confuzie, neclaritati, nesiguranta. Pe acest fond, ziua de astazi vine sa-ti limpezeasca, macar partial, situatia in care te afli din punct de vedere sentimental si te indeamna sa decizi daca si in ce termeni vei continua relatia de iubire actuala. Asadar, nu mai e timp pentru eschivari, ci e momentul sa infrunti adevarul despre ce simti, si, daca e cazul, sa pornesti pe un drum nou.



Gemeni

In cazul tau, marcajul puternic din Fecioara si mai ales Luna Noua activeaza zona sufletului, casei si caminului. Probabil ca astazi vei reflecta mai atent la prioritatile tale, la felul in care vrei sa-ti continui viata, astfel incat sa ai siguranta, confort si liniste. Este o zi pretioasa, pentru ca iti permite sa afli niste raspunsuri demult asteptate, cu privire la unele evenimente intamplate in trecut, sau unele obiective viitoare. De fapt, s-ar putea sa fie reluatesi finalizate niste discutii sau idei mai vechi.



Rac

O zi importanta pentru relatiile din viata ta, de aceea ar fi bine sa-i acorzi atentia cuvenita. Astfel, vei primi tot felul de mesaje sau vei gasi raspunsuri in interiorul tau, la intrebari pe care ti le-ai pus in legatura cu o serie de colaborari, relatii, parteneriate. Poti avea in sfarsit sentimentul ca se ridica ceata si ca incepi sa vezi clar cum stau lucrurile. In consecinta, acum incepe sa-ti fie limpede ce colaborari merita pastrate si, mai ales, la ce trebuie sa renunti sau ce e necesar sa corectezi acolo. O idee sau colaborare pe care n-ai fructificat-o in saptamanile trecute, poate sa reapara, asa ca fii pe faza.



Leu

O Luna Noua in Fecioara aducatoare de schimbari, reevaluari si poate un nou inceput, in domeniul finantelor. Astazi se pot relua discutii pe marginea unui contract, pot fi analizate mai atent unele oportunitati care au aparut in august si nu au fost valorificate, sau poate aparea o sansa de a-ti pune in valoare un talent. Este o zi care poate marca inceputul unui nou drum, deci este foarte important sa fii prezent la tot ce se intampla, ce semnezi sau discuti. Pentru ca ai sansa sa dizolvi un blocaj financiar!



Fecioara

Configuratia astrologica de astazi te vizeaza in mod special, exercitand o influenta puternica asupra personalitatii tale si chiar asupra destinului. Este un moment valoros, pe care iti recomand sa-l traiesti cu inima, pentru a face cele mai bune alegeri. As spune ca nu e nimic de analizat si filozofat in tot ceea ce se intampla in aceasta perioada in viata ta, ci, dimpotriva, este necesar sa alegi in conformitate cu ceea ce-ti spune inima. Asadar, probabil ca astazi vei avea niste revelatii, care te vor ajuta sa-ti asumi un nou inceput, mai ales in privinta unei relatii sentimentale, pe care o vei pastra sau nu.



Balanta

Este posibil ca astazi sa te simti ceva mai devitalizat, obosit, fara chef. Este o zi cu Luna Noua in Fecioara, in care esti invitat sa te retragi departe de zgomotul lumii si sa reflectezi in tihna la evenimentele din ultima vreme. Ti-ar prinde bine implicarea in activitati mai putin solicitante. De asemenea, actiunile caritabile pot fi cu adevarat inaltatoare, asa ca, daca ti se ofera ocazia de a da o mana de ajutor cuiva, ofera-te fara sa clipesti si fa-o complet dezinteresat si neconditionat.



Scorpion

Luna Noua in Fecioara este plasata in zona aspiratiilor, prietenilor, sustinatorilor, proiectelor. S-ar putea ca astazi sa-ti schimbi atitudinea fata de prieteni, sa-ti reconfigurezi niste teluri, deci sa pornesti pe un drum nou in ce priveste relatiile sociale in general. Nu este exclus sa auzi o informatie care a ajuns la tine si in august, dar pe care nu ai luat-o in seama. Acum, o persoana cu rol foarte important in viata ta vine sa-ti aduca aceleasi informatii, sau o propunere ce merita sa fie luata in calcul.



Sagetator

Evenimentele de astazi se concentreaza in sfera carierei. Este o zi pretioasa, care poate aduce revelatii, idei de schimbare sau de regenerare a carierei si statutului profesional. Se intelege ca este foarte important cum abordezi evenimentele si, mai ales, ce alegeri faci astazi in ce priveste acest domeniu de viata. Recomandarea mea este sa fii autentic, sa privesti punctul in care te afli cu obiectivitate si sa ai curajul sa-ti asumi un drum nou. Pentru ca acest drum iti poate schimba in bine destinul financiar.



Capricorn

Luna Noua in Fecioara se plaseaza in zona credintelor, constiintei, studiilor superioare, idealurilor. Este de asteptat ca astazi sa-ti revizuiesti in profunzime unele principii de viata, sa recunosti unde ai gresit in alegerile trecute, sa privesti cu sinceritate optiunile pe care le ai pentru viitorul tau. Nu este exclus ca astazi sa te gandesti serios la o reorientare profesionala sau la inceperea unor cursuri. O persoana cu experienta este gata sa te sprijine si sa-ti ofere sfaturile de care ai nevoie.



Varsator

Te afli intr-un moment, pe cat de important, pe atat de dificil, pentru ca esti nevoit sa te desprinzi de unele obiceiuri trecute, poate sa renunti la sprijinul material al unei persoane apropiate, sau pur si simplu hotarasti ca de acum incolo sa fii pe picioarele tale, adica sa te bazezi mai mult pe talentele si abilitatile proprii, si mai putin pe ale altora. In plus, astazi poti clarifica niste termeni de colaborare si reguli de administrare a unor resurse pe care le ai in comun cu cineva.



Pesti

Se pare ca te apropii de incheierea unui capitol destul de dificil din viata ta, in ce priveste o relatie conjugala sau parteneriala. Daca pana acum ti-a fost greu sa alegi, n-ai stiut ce vrei, te-ai lasat derutat de gandurile contradictorii, astazi reusesti sa vezi mult mai clar care e cea mai buna alegere pentru tine. Chiar daca nu va fi o decizie finala, pentru ca Mercur retrograd va mai aduce razgandiri si modificari, macar in interiorul tau stii ce vrei, stii daca pastrezi sau nu acea relatie.