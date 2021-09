Cum sa îți ajuți copilul să depășească o frică

Daca ai un copil care este macinat de o frica (indiferent daca este teama de fantome, de insecte sau de orice altceva) este timpul sa iei masuri. Trateaza fiecare problema cu tact, potrivit varstei pe care o are, astfel incat sa reusesti sa-i dai suficienta incredere ca sa depaseasca toate aceste temeri.



Iata ce pasi ai putea sa aplici



1. Intelege-i frica

Imaginatia copiilor nu are limite, asa ca in mintea lui este cu totul altceva fata de ce vezi sau iti inchipui tu. Frica de intuneric poate insemna faptul ca cel mic isi imagineaza monstri care il asteapta in fiecare colt intunecat al camerei. Cu timpul unele frici vor disparea si vor aparea altele noi, in functie de noile informatii captate din mediul inconjurator. Important este sa-l deprinzi cu abilitatea de a gestiona stresul.



2. Vorbeste-i

Vorbeste tot timpul cu copilul tau. Lasa-l sa-ti spuna ce frici are, fara sa-i reprosezi ca e o prostie. Pentru el nu este deloc asa si, cu tipul, sa va feri sa mai vina sa tine sa-ti spuna pasurile. Povesteste-i despre fricile tale si cum le-ai depasit, cum te-ai simtit. Arata intelegere cand iti spune ca ii este frica de ceva, ca-l intelegi si ca-l vei sustine pana la capat pentru a trece peste respectiva frica. Aceste discutii vor creste legatura emotionala dintre tine si copilul tau si va sti ca iti pasa de sentimentele si trairile lui.



3. Transmite-i mesajul corect

Mesaje de genul "Nu mai te purta copilareste" sau "Nu trebuie sa-ti fie teama!" sau "Vezi ca prietenul tau nu s-a speriat" nu ii fac bine copilului tau. Cel mai probabil va intelege ca este "defect", ca ceva nu e in regula cu el, ca el nu este ca ceilalti copii. Sau va putea crede ca este ceva rau sa iti fie teama si atunci se va feri de tine. Explica celui mic ca nu e nimic in neregula sa fii speriat de ceva si ca este foarte bine ca-ti impartaseste fricile lui. Ajuta-l sa descopere singur modalitatile prin care iti poate depasi teama.



4. Nu ignora frica

Daca observi ca celui mic ii este frica de o ruda, de o educatoare, de un profesor etc., nu obliga copilul sa stea cu el, spunandu-i ca n-are de ce sa-i fie teama. In schimb, stati de vorba si afla adevaratul motiv pentru care copilul tau se teme de respectiva persoana. Apoi poti actiona in consecinta.



5. Nu lua in ras fricile copilului tau

Sa faci glume pe seama fricilor copilului tau in incercarea de a-l ajuta sa le depaseasca este o greseala. Nu numai ca nu il vei ajuta deloc, ba chiar ii vei spori anxietatea si ii vei scadea respectul si increderea de sine. Iar de aici si pana la dezvoltarea fobiilor (o stare mai complexa a fricii) nu este decat un pas. Un copil isi poate depasi temerile doar cu multa iubire si intelegere din partea parintilor. Neglijarea lor va dezvolta resentimente in sufletul copilului.



6. Nu forta copilul sa faca ceva de ce ii este teama

O alta greseala pe care o pot face parintii este sa-i forteze pe cei mici sa faca ceva de care stiu ca le este teama, in ideea ca astfel vor scapa de frica. In realitate, orice fortare in acest sens va accentua frica. Gandeste-te cum ar fi sa te forteze cineva sa faci bungee jumping. Lasa-ti copilul sa aleaga singur cand este momentul sa faca ceva de care ii este frica, incurajeaza-l si inconjoara-l cu toata dragostea ta.



7. Fii un model de curaj

In inima copilului tau, vei fi tot timpul un erou, un model. Daca iti este frica de ceva, copilului tau ii va fi si lui. Daca cel mic crede ca cineva sau ceva nu inseamna pericol pentru tine, nu va insemna nici pentru el. De asemenea, nu este indicat sa sperii copilul in situatiile in care crezi ca poate pati ceva. In schimb, mergi cu el si ajuta-l in respectivul demers, explicandu-i ce sa faca si ce sa nu faca astfel incat sa fie tot timpul in siguranta.



8. Tine copiii departe de personajele infricosatoare

Copiilor le este foarte greu sa faca distinctie intre realitate si fictiune, astfel incat anumite personaje infricosatoare ii pot speria. Explica-i de fiecare data cand ii citesti o poveste sau cand il lasi la desene animate ca e vorba doar de fictiune si nu de realitate.



9. Mergi cu copilul intr-o zona a casei de care ii este frica

Daca are zone din casa de care ii este frica (dulapuri, debarale, pivnite, sub pat etc.), mergi cu copilul tau, deschide toate usile, foloseste o lumina, astfel incat cel mic sa isi dea seama ca nu e nimic acolo, ci doar in imaginatia lui. De asemenea, daca el se sperie de anumite zgomote sau umbre, explica-i cu blandete ce anume a generat acele zgomote si umbre.



Si, nu in ultimul rand, copilul tau trebuie sa stie cat de mult il iubesti si ca poate conta pe tine in orice situatie!