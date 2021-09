Puţine companii din Republica Moldova vor putea exporta de anul viitor produse lactate în Uniunea Europeană. Şi asta pentru că cei mai mulţi producători nu respectă normele sanitare şi fitosanitare ale UE în procesul de fabricare a mărfurilor. Avertismentul vine din partea Asociaţiei Naţionale a Producătorilor de Lapte care atrage atenţia că pe piaţa UE pot fi exportate doar produse de calitate.



Republica Moldova a fost inclusă în lista ţărilor exportatoare de lactate în luna iunie a acestui an printr-o decizie a Comisiei Europene. După liberalizarea comerţului cu UE, producătorii de lactate au aşteptat 7 ani ca să poată exporta pe piaţa blocului comunitar, însă nu toţi au reuşit să se adapteze rigorilor europene.



SERGIU HAREA, preşedinte, CCI: „Din păcate, la momentul semnării Acordului de Comerţ Liber în 2014, RM nu corespundea acelor cerinţe ale UE. Ni s-a dat o perioadă de tranziţie. Pe parcursul acestor 7 ani, producătorii autohtoni au încercat să investească astfel ca să corespundem acestor cerinţe. Noi vom putea exporta şi produse finite cum ar fi: lapte praf, iaurturi sau brânzeturi. "



În următoarele patru luni, companiile din Republica Moldova care produc lactate vor fi verificate de specialiştii ANSA. Ulterior, cele care se vor conforma cerinţelor sanitare şi fitosanitare ale UE vor fi incluse în registrul site-ului "DG Sante" şi vor putea să exporte liber.



VITALIE PORCESCU, şef, Direcţia ANSA: „Pentru prima etapă au fost înaintate două cerinţe ca materia primă trebuie să provină din UE sau din unităţi autorizate, aprobate de UE şi listate de site-ul lor. Evident că condiţiile începând de la recepţia materiei prime, tratamentul, procesarea, ambalarea, etichetarea pe tot fluxul tehnologic trebuie să garanteze că întruneşte şi este monitorizat întreg procesul tehnologic. "



Deocamdată, doar două companii au anunţat că vor să exporte lactate pe piaţa din UE.



VITALIE PORCESCU, şef, Direcţia ANSA: „La moment s-a negociat mai mult pe compartimentul produselor lactate cum ar fi îngheţata şi dacă o să fie şi lapte pasteurizat. Pe parcurs vom vedea posibilitatea de extinde şi alte grupuri, şi alte categorii de produse. "



Din păcate sunt puţine companii din Republica Moldova care pot produce lactate conform cerinţelor europene, explică preşedintele Asociaţiei Naţionale a Producătorilor de Lapte.



CAROLINA LINTE, preşedinte, Asociaţia Naţională a Producătorilor de Lapte: „Regulamentul presupune 3 coloniţe: A şi B din anexă asta sunt produsele acidolactice, produsele care trec printr-un proces tehnologic de o singură pasteurizare şi coloniţa C care trec dubla pasteurizare sau sterilizare. Cu alte cuvinte din punct de vedere al siguranţei alimentelor sunt sigure la mediul ambian şi la un impact negativ asupra dezvoltării microbiologiei ..MUSCA... La acest capitol mai avem încă foarte mult de lucrat. "



Totuşi, decizia Comisiei Europene îi încurajează pe producătorii de lactate din Republica Moldova să-şi dezvolte întreprinderile, spun specialiştii.



CAROLINA LINTE, preşedinte, Asociaţia Naţională a Producătorilor de Lapte: „Eu nu cred că trebuie să ne descurajăm, eu cred că noi trebuie să muncim, fiindcă asta oferă o piaţă foarte mare. Vă imaginaţi ce capacitate, şi la condiţiile climaterice pe care le avem, noi putem să dezvoltăm. Este important ca politicile, inclusiv a noii guvernări, să fie redirecţionate spre revitalizarea sectorului, în primul rând sectorul zootehnic. "



În ultimii 30 de ani, industria producţiei laptelui din Republica Moldova a înregistrat un declin continuu. Din stat exportator a ajuns să importe 30 la sută din cantitatea de lapte de care are nevoie. Se importă 30 la sută din cele peste 500 de mii de tone de lapte care se consumă anual în Republica Moldova.



Valoarea cantităţii importate e de 58 de milioane de dolari, adică de 10 ori mai mare decât cea a laptelui care se exportă. În prezent, doar două companii din Republica Moldova exportă produse lactate peste hotare, una în Orientul Mijlociu, iar alta în Rusia. 93 la sută din produsele exportate sunt brânzeturi şi caşcavaluri.