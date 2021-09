Afacere cu melci în Republica Moldova

În loc de sarmale şi tradiţionala friptură de porc, un italian stabilit cu traiul în Republica Moldova îşi răsfaţă oaspeţii de sărbători cu melci, pe care îi creşte pe un teren din oraşul Nisporeni. Este vorba Ivan Ceccaroni, care recent şi-a deschis o fermă de melci, iar acum o parte din producţie fie o comercializează pe piaţa internă, fie o exportă, relatează Moldova 1.







Ivan Ceccaroni lucrează de zece ani în domeniul tehnologiilor informaţionale în Republica Moldova. De mic copil avea o pasiune aparte pentru micile creaturi. În prezent el deţine trei hectare de pământ, pe care cresc şi se reproduc 30 de tone de melci. Bărbatul susţine că melcii au mai multe beneficii asupra organismului uman.



„Organismul nostru are nevoie de proteine, nu neapărat de origine animală. O alternativă este carnea de melci, care conţine aproximativ 90% proteine şi doar 0,5 grăsimi. Aceasta este solicitată mai mult în Italia, Spania sau Franţa, acolo unde este utilizată la scară largă. În Republica Moldova, deocamdată, acest deliciu este mai puţin întrebat, dar noi ne propunem să dezvoltăm această ramură, deoarece bucatele preparate din carnea de melc sunt extraordinare, dacă este preparată bine”, a spus antreprenorul.



Melcii nu au nevoie de o îngrijire specială. Aceştia cresc pe porţiuni de pământ pe care sunt plantate sfeclă roşie, conopidă, floarea soarelui şi mazăre. Până a ajunge pe rafturile magazinelor, melci trebui crescuţi cel puţin an. Chiar dacă sunt abia la început, aceştia îşi propun să folosească melcii şi în domeniul frumuseţii.



„Toate bolile pielii, secreţia de melci o tratează, la fel ajută pielea să nu îmbătrânească şi practic secreţia lor este folosită în domeniul acesta pentru a înfrumuseţa, pentru a hidrata pielea cu vitamine. Secreţia însăşi e plină de colagen şi conţine foarte multe vitamine. Sperăm că Republica Moldova să devină faimoasă pentru melci. Piaţa europeană la momentul actual cere foarte multă producţie de melci şi Moldova are clima şi absolut tot necesar, pământul pentru a dezvolta acest tip de afacere”, a menţionat antreprenoarea Anastasia Cojuhari.



Cei doi antreprenori susţin că în scurt timp vor lansa Festivalul Melcilor.