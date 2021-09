Pericolele ascunse din cosmeticele organice

Intruziunea chimicalelor in viata noastra este in continua crestere in ultimii ani. Multe produse alimentare, cosmetice si medicamente sînt contaminte cu substante daunatoare, care din pacate stau la baza tehnicilor moderne de productie, transmite curademiere.ro.



Mancarea bio este la mare cautare, dar si cosmeticele organice sunt foarte cerute pe piata make-up. Insa lipsa de standarde adecvate au facut ca multi producatori sa profite de aceasta situatie si sa induca in eroare consumatorii.



Multe companii producatoare de articole make-up si de ingrijire pun eticheta de organic sau bio, insa pana si cele mai naturale cosmetice (sau cele care sunt denumite asa) contin chimicale puternice. Ingredientul activ poate fi organic, insa celelalte substante pot fi daunatoare sanatatii.



Fiind un consumator precaut, trebuie intotdeauna sa privesti mai departe de reclama falsa si sa citesti lista de ingrediente cu atentie. Vei observa ca produsele organice sunt trecute la inceputul listei, dar apar si chimicale la sfarsitul ei.



Uleiurile esentiale, apele florale sau infuziile din plante sunt trecute ca prime ingrediente active in aceste liste ale presupuselor cosmetice organice. Insa faptul ca exista si alte substante daunatoare in componenta lor anuleaza toate efectele benefice.



Ingrediente precum diethanolamina (DEA), cocamida DEA si trietanolamina (TEA) sunt adaugate pe langa cele bio si sunt bine-cunoscute pentru potentialul lor de a cauza cancer. Diferite tipuri de parabeni si conservanti sunt de asemenea substante ce apar in compozitia asa-numitelor produse organice.



Unele etichete contin si informatii false. Sunt adaugate cuvinte precum "derivat din..." pentru a da impresia ca produsul este facut din substante naturale. Un exemplu ar fi "cocamida DEA, derivat din ulei esential de cocos". Lipsa unor standarde adecvate de etichetare a produselor de ingrijire organice face posibila aceasta inducere in eroare.



Este foarte important sa cunosti compozitia cosmeticelor pe care le folosesti. Multe dintre chimicalele folosite impreuna cu cele naturale au efecte nocive asupra sanatatii tale si pot dauna acolo unde voiai sa ajute. Aceste substante periculoase sunt folosite in produsele de ingrijire si din acest motiv, daca observi orice schimbare, alergie sau iritatie la nivelul pielii trebuie sa consulti un medic, pentru a preveni si alte afectiuni.



Incearca sa folosesti plantele asa cum ele au fost menite si fereste-te de asa-zisele produse bio sau organice din comert.