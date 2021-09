Alimentul care nu trebuie să lipsescă de la micul dejun

Plin de calităţi, oul conţine vitamine, minerale, grăsimi şi proteine complete, majoritatea localizate în gălbenuş. Albuşul conţine predominant apă şi cîteva proteine, transmite antenasatelor.ro.



Un ou cu masa de 50 grame are o valoare energetică de 90-100 calorii și echivalentă ca valoare nutritivă cu aproximativ 150 ml de lapte sau 40 grame de carne sau 20 grame brînză uscată. Digestibilitatea oului este foarte ridicată: 97% pentru albuș și 100% pentru gălbenuș.



Pe de altă parte, oul este un aliment complet util în toate dietele indiferent dacă respecți sau nu o cură de slăbire. Ȋn plus, jumătate din caloriile dintr-un ou sunt calorii negative, adică calorii pe care organismul le consumă pentru a digera și asimila alimentele. Toate grăsimile din ou se află în gălbenuş. Tot în gălbenuş se găsesc şi vitaminele liposolubile. Ele sunt reprezentate de vitamina A (caroteni şi retinol) şi de vitamina D. Vitaminele hidrosolubile se găsesc atît în albuş, cât şi în gălbenuş, fiind reprezentate de vitaminele complexului B.



Consumul recomandat de specialiști este de 4 ouă pe săptămînă. In ciuda speculatiilor, grăsimile din ou nu duc la creșterea colesterolului și nici nu fac rău „la ficat",ba dimpotrivă, oul are aminoacizi esențiali care susțin activitatea ficatului.



Pe lîngă aceste calități nutriționale de necontestat, consumul de ouă poate îmbunătăți calitatea vieții, contribuind la:



1. Creșterea puterii de concentrare - aproape toți nutrienții esențiali pentru organism se regăsesc într-un singur ou, așa că este startul perfect pentru o zi importantă. Un mic dejun care conține ouă ajută la îmbunătățirea nivelului de atenție și concentrare, stimulînd creativitatea și puterea de rezolvare a problemelor matematice.



2. Dezvoltarea creierului - colina, un nutrient esențial conținut de ou, îmbunătățește dezvoltarea și activitatea creierului. Corpul nostru nu poate produce singur acest nutrient, motiv pentru care el trebuie asimilat din alimente. Colina se mai găsește în cafea și lapte, alte două alimente care pot fi servite dimineața, la micul dejun.



3. Energizarea organismului - conținutul ridicat de proteine din ouă reduce pofta de mîncare, senzația de foame și oferă organismului un plus de energie. Din acest motiv, oul este un aliment nelipsit din dietele combinate.



4. Prevenirea apariției cheagurilor de sînge - consumul moderat de ouă scade considerabil riscul de atac de cord sau accident vascular cerebral prin prevenirea și reducerea cheagurilor de sînge.



5. Menținerea unei sarcini sănătoase - colina contribuie la dezvoltarea creierului fătului și ajută la prevenirea defectelor din naștere. Două ouă conțin aproximativ 250 mg de colina adică aproape jumătate din doza zilnică recomandată femeilor însărcinate, dar și celor care alăptează.