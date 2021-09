ABBA va lansa un nou album, primul după o pauză de 40 de ani

Grupul ABBA s-a reunit şi va lansa în luna noiembrie un nou album de studio, primul material discografic cu piese originale înregistrate după o pauză de patru decenii, şi va susţine un concert digital la Londra în 2022, au anunţat joi membrii formaţiei suedeze, citaţi de agenţiile de presă Reuters şi AFP.



Anunţul a fost făcut în cadrul unui eveniment organizat la Londra şi difuzat în direct pe canalul de YouTube al grupului ABBA. „Am înregistrat un nou album”, au declarat Bjorn Ulvaeus, în vârstă de 76 de ani, şi Benny Andersson, în vârstă de 74 de ani.



ABBA, unul dintre cele mai populare grupuri pop din lume, ale cărui discuri s-au vândut în peste 385 de milioane de copii pe plan mondial, va lansa un nou album de studio, intitulat „Voyage”, pe 5 noiembrie.



Două single-uri extrase de pe acest material discografic, „I Still Have Faith in You” şi ”Don't Shut Me Down”, au fost lansate joi.







ABBA va susţine în 2022 şi un concert digital la Londra, în timpul căruia membrii trupei vor apărea pe scenă sub forma unor holograme.



Grupul suedez, devenit celebru cu o serie de cântece de mare succes lansate la sfârşitul anilor 1970 şi începutul anilor 1980, precum „Waterloo”, „Dancing Queen” şi „Take A Chance On Me”, s-a destrămat în 1982.



Precedentul album de studio al trupei ABBA s-a intitulat „The Visitors” şi a fost lansat în 1981.