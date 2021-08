Brazilia: Soţia ambasadorului Greciei şi amantul său condamnaţi pentru uciderea lui

Soţia ambasadorului Greciei în Brazilia, Kyriakos Amiridis, pe care a pus să fie asasinat în 2016 de amantul ei, un poliţist care a mărturisit crima, a fost condamnată la 31 de ani de închisoare, iar acesta din urmă la 22 de ani de închisoare, a fost anunţată duminică o sursă judiciară, notează AFP.



Kyriakos Amidis, în vârstă de 59 de ani în momentul asasinării sale, locuia la Brasilia şi îşi petrecea vacanţa de Crăciun la Rio de Janeiro împreună cu soţia, Françoise de Souza Oliveira, şi fiica lor, când a fost semnalată dispariţia lui.



La câteva zile după Crăciun, resturile carbonizate ale diplomatului au fost descoperite într-o maşină incendiată sub un pod din Nova Iguacu, în apropierea capitalei statului.



Ancheta, bazată pe numeroase indicii, printre care urme de sânge pe o canapea şi imagini de pe camerele de supraveghere, a condus la punerea sub acuzare a lui Sergio Gomes Moreira Filho, poliţist şi amant al soţiei ambasadorului.



"Crima a fost minuţios concepută şi premeditată" de Françoise de Souza Oliveira, a declarat judecătoarea Anna Christina da Silveira Fernandes în pronunţarea sentinţei.



"Potrivit mărturiilor strânse, acuzata a planificat şi a conceput (asasinatul), fiind creierul acestui complot macabru", a adăugat ea.



Un al treilea inculpat a compărut la proces în faţa tribunalului penal din Nova: Eduardo Moreira Tedeschi de Melo, o rudă a poliţistului, condamnat la un an de închisoare pentru că a ajutat la ascunderea corpului diplomatului.



Acuzata, care "pretindea să i se spună ambasadoare, a pătat numele statului brazilian şi a făcut de ruşine poporul cu comportamentul său, având în vedere repercusiunile internaţionale negative ale faptelor", a adăugat judecătoarea.



Françoise de Souza Oliveira şi Kyriakos Amiridis s-au căsătorit în 2004, în perioada în care diplomatul era consul la Rio de Janeiro, reaminteşte AFP.