Ce spun astrele azi, 30 august

Berbec

Se contureaza multe calatorii pe distante scurte in scopuri diverse. Fii prudent in discutii sau la semnarea documentelor, deoarece mentalul iti este umbrit. Este dificil sa te concentrezi asupra unei actiuni sau asupra unui subiect, de aceea nu forta nota. La nevoie cere sfatul unei persoane apropiate, de incredere.



Taur

Banii si implicatiile lor sunt preocuparea ta majora de astazi. Posibil sa fii nemultumit daca faci un bilant al veniturilor si cheltuielilor. Exista sanse sa primesti bani dintr-o colaborare, dar insuficienti pentru nevoile tale. Totusi, selecteaza-ti prioritatile si lasa mofurile deoparte. De evitat speculatiile si planurile de investitii.



Gemeni

Esti tentat sa rezolvi astazi tot ce nu ai reusit in ultima vreme. Energia vitala este fluctuanta si astfel si starile tale de spirit sunt schimbatoare. Evita treburile care necesita mult efort fizic sau mental, pentru ca este mai dificil sa te concentrezi doar pe o singura actiune. Dupa-amiaza rasfata-te cu o plimbare in aer liber si cu o cina deosebita.



Rac

Intuiția îți este accentuată, iar emotivitatea îți poate juca feste. Fii cât mai discret, ocupă-te doar de treburi usoare si evita spatiile aglomerate. Discutiile tainice cu cineva de incredrere din sfera profesionala iti poate lamuri multe din conflictele mocnite la serviciu. Totusi, deocamdata aduna informatii si pregateste un plan de actiune.



Leu

Se pare că ești sustinut de prieteni, dar si de persoanele din anturajul socio-profesional. Totusi, din politețe sau pur si simplu din faptul ca fiecare are interesele lui, toata lumea din preajma ta va vorbi banalități. De aceea fii prudent si evita sa te lasi impresionat de reactiile sau spusele altora. Dupa-amiaza, retrage-te intr-un loc linistit si meditează la lume și viață.



Fecioara

Esti destul de solicitat la serviciu, dar si acasa, cei dragi asteapta mult de la tine. O întrunire cu sefii sau un dialog cu un reprezentat oficial te poate pune pe gânduri vizavi de pozitia ta in cadrul locului de munca. Daca ti se vor incredinta sarcini de lucru noi, fii prudent si anlizeaza-le pe îndelete. A doua parte a zilei, rezerv-o pentru casă și familie.



Balanta

Este o zi in care multe tipare mentale au sanse de schimbare. Dialogurile cu persoane deosebite, posibil din mediul profesional in care activezi, iti vor aduce noutati in mod special pe zona financiară. Sfaturile si indemnurile primite te vor ajuta sa gasesti variante noi de castig, fie prin abordarea altor activitati la serviciu, fie pur si simplu orientandu-te catre o alta profesie.



Scorpion

Sunt momente bune pentru rezolvarea unor chestiuni financiare comune fie cu partenerul de viata, fie cu persoanele din anturajul socio-profesional. Este bine sa fii la zi cu plata facturilor sau altor tipuri de datorii. Veniturile tale din munca desfasurata ti se tot rotunjesc, asa incat poti achita toate datoriile, dar si niscai mofturi pentru cei dragi.



Sagetator

Relațiile parteneriale sunt disonante, asa incat fii prudent. Posibil să se contureze finalul unor colaborari sau macar schimbarea conditiilor de desfasurare a unei activitati comune cu altii. Cumva jocurile in plan socio-profesional sunt realizate in umbra. Evita implicarea emotionala in treburile altora si dozeaza-ti eforturile in toate situatiile.



Capricorn

La serviciu este multa forfotă. Relatiile colegiale sunt anoste, de aceea evita contactele apropiate si dialogurile nefondate. Indicat este sa te ocupi numai de indatoririle tale si sa nu te implici in ajutorarea altora. Sanatatea este deficitara. Selecteaza treburile usoare, la nevoie roaga pe cineva de incredere sa te ajute si rezervă-ți momente de odihnă.



Varsator

Relatiile sentimentale te provoaca mult astazi. Fiind preocupat cu indatoririle tale socio-profesionale, persoana iubita sau copiii iti duc lipsa de multa vreme. Acorda-le momentele necesare, fie pentru discutii, fie pentru a participa alaturi de ei la activitati recreative. Pe de alta parte, gandeste-te si la abordarea unui hobby drag sufletului tau.



Pesti

Minunat ar fi sa te preocupi indeosebi de casa si familie. Cu toate ca situatia sta pe un bulgăre de dinamită în sfera domestică, cu putin efort si bunavointa poti rezolva orice conflict. Ideile tale legate de amenajarea spatiului de locuit sau de rezolvare a unor chestiuni patrimoniale ar putea fi primite cu entuziasm de catre cei dragi. Insa tine cont si de sfaturile lor.