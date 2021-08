O nouă sculptură, instalată în Parcul Dendrarium

O nouă sculptură inedită dedicată iubirii a apărut recent în Parcul Dendrarium din Chişinău. Aceasta reprezintă două palme unite din care fiecare poate bea apă. Ideea îi aparţine lui Dmitri Voloşin, primul sportiv care a alergat 50 de kilometri în condiţii extreme. Opera de artă este un cadou dedicat soţiei sale la aniversarea celor 19 ani de la prima întâlnire, relatează Moldova 1.







Ideea de a face o astfel de sculptură i-a venit sportivului în semn de recunoştinţă soţiei sale, Vica Voloşin, pentru tot ce face pentru el. Prototip au servit chiar mâinile ei. Creaţia a fost realizată de sculptorul Veaceslav Jigliţchi, iar lucrările au durat o lună. Opera de artă a fost confecţionată din bronz şi granit.



Oamenii au rămas plăcut surprinşi de sculptură.



„Este frumos, apa - izvorul vieţii, în mijlocul naturii, şi cine are sete poate să bea, probabil e apă potabilă. E ceva nou, astăzi am descoperit-o, nu am văzut-o până acum”.

„Ideea principală a fost dărnicia, eu aşa cred, cu mâinile întinse şi dăruie apă. Apa este sensul vieţii, pe ea se bazează totul şi cred că aceasta a avut în vedere autorul. E o idee bună pentru că e un parc public şi oamenii cu siguranţă vo să îşi ia apă şi atunci cu siguranţă admiră şi opera acestui artist”.

„E foarte frumoasă şi unică. Semnifică dorinţa de a face bine cuiva care vine să i-a apă”, au spus oamenii.



Într-o postare pe o reţea de socializare, Dmitrii Voloşin a scris că s-ar bucura dacă această sculptură i-ar aminti cuiva că există o astfel de sursă de dragoste şi putere în viaţă şi cât de important este să le mulţumească femeilor pentru aceasta.