O expoziţie a maestrului Dorin Coltofeanu, inaugurată în premieră la Chişinău

Aspiraţiile spre puritate, tradiţie, visare şi libertate în creaţie le putem vedea la expoziţia „Povestea continuă”, inaugurată la Muzeul Naţional de Artă a Moldovei. Autorul lucrărilor este un artist inconfundabil, maestrul Dorin Coltofeanu, opera căruia a fost prezentată în mai multe ţări europene, iar la Chişinău a ajuns în premieră, relatează Moldova 1.







Expoziţia „Povestea continuă” readuce în memoria privitorilor personaje, stări de spirit, amintiri din copilărie, o lume plină de mister şi linişte spre care tinde pictorul în creaţia sa.



„În general, lucrările mele sunt cam de zece ani aceleaşi, adică aceeaşi gamă luminoasă şi într-un fel veselă. Îmi place când oamenii vin la expoziţie şi ies râzând sau cu bucurie pe faţă. Eu mai mult pictez decât vorbesc, aşa că cel mai bine lucrările mele spun ceva”, spune Dorin Coltofeanu.



„Pregătim de doi ani această expoziţie. În sfârşit, am ajuns la Chişinău. Maestrul Coltofeanu aduce prin arta sa un mesaj despre tradiţiile şi obiceiurile uitate ale românilor de pretutindeni”, spune Dorian Florea, curator expoziţie.



„Povestea continuă” a lui Dorin Coltofeanu urma să fie prezentată la Chişinău concomitent cu cea a dascălului său în ale picturii, maestrului Corneliu Baba.



„Din păcate, nici în acest an picturile lui Corneliu Baba nu au ajuns la Chişinău. Ne bucurăm că a ajuns elevul lui, Dorin Coltofeanu. Un subtil colorist, un artist care se îndreaptă spre o zonă onirică, chiar dacă se îndreaptă către tradiţia culturală românească. Din fiecare lucrare nu poţi elimina niciun detaliu, pentru că sunt şi cerebral gândite, foarte laborios”, spune Tudor Zbârnea, directorul Muzeului Naţional de Artă.



În expoziţie sunt prezentate 42 de picturi, realizate în ultimii trei ani de către Dorin Coltofeanu - „pictorul visător” - după cum l-a denumit critica de specialitate din România.



„O expoziţie pe care şi eu o aştept, pentru că discutam despre această expoziţie încă înainte de pandemie şi iată că acest excepţional eveniment are loc în muzeul de care Romania este foarte legată. De-a lungul timpului a avut o contribuţie în refacerea muzeului la norme europene, iar expoziţia maestrului Coltofeanu aduce culoare, aduce stil, aduce idei, aduce expresie”, a declarat Daniel Ioniţă, ambasadorul României la Chişinău.



Expoziţia realizată cu sprijinul Departamentului pentru Relaţia cu Republica Moldova a Guvernului României poate fi văzută la Muzeul Naţional de Artă a Moldovei până pe 16 septembrie.