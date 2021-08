Foarte la moda in urma cu cativa ani, spirulina fost data la o parte din schema de tratamente naturiste, de catre noi si noi remedii care apar incontinuu.



Spirulina este o micro-alga ce contine multe proteine, fier si beta-caroten in cantitati ridicate. Utila in special in starile de convalescenta, spirulina este foarte buna si pentru intarirea imunitatii. Iata cateva dintre minunile pe care le face spirulina pentru sanatate.



In comert, spirulina se prezinta sub forma de pudra, comprimate, fulgi sau paste artizanale. Pentru uz intern, spirulina este folosita ca antioxidant, stimulator al sistemului imunitar, detoxifiant, lupta cu anemia si carentele de fier, diminueaza nivelul colesterolului, stimuleaza si tonifica organismul, regleaza glicemia si protejeaza de radiatii. In uz extern, spirulina este tonifiant capilar si cutanat.



Ce contine spirulina



Spirulina contine acizi grasi esentiali (printre care omega 6 si acid gama-linoleic), oligoelemente si minerale (fier, magneziu, calciu, fosfor, potasiu, seleniu, sodiu, crom). In spirulina se gasesc toti aminoacizii esentiali si numeroase vitamine: A, B1, B2, B3, B6, B7, B8, B12, D, K, E.



Foarte bogata in betacaroten, spirulina contine si clorofila, care favorizeaza absorbtia fierului in sange si fitocianina, care intareste sistemul imunitar.



Indicatii terapeutice uzuale ale spirulinei



Spirulina este folosita de sportivi si convalescenti, pentru a evita carentele si oboseala musculara. Are un continut ridicat de fier si de vitamina B12, dar le este recamandata si celor carora le lipseste vitamina A. Stimuleaza apararea imunitara si curata organismul de metalele grele.