Pot viziona copiii mici televizorul?

Academia Americana de Pediatrie recomandă interzicerea totală de vizionare a TV pentru copii sub doi ani. Copiii cu vîrsta 3-5 ani au voie să privească "programele de calitate pentru copii" nu mai mult de 30 de minute pe zi.



O organizație numită "Campania pentru copilărie fără publicitate tv" încurajează părinții să proiectele video și tv pentru copii. Conform opiniei sale, televiziunea în cele din urmă doar înlocuiește o suzetă. Într-adevăr, astfel cum au subliniat o serie de specialiști, nu există dovezi științifice că televiziunea are o valoare educațională pentru copii.



Opinia fiziologilor și oftalmologilor este univocă: interdicția categorică de a viziona produse video și TV pentru copiii sub 3 ani (Organizația Mondială a Sănătății).