Ce spun astrele azi, 27 august

Berbec

Luna plasata in Taur, in zona finantelor, anunta un interes crescut pentru stabilitate materiala si pentru castig. Pe de o parte, muncesti mult si cu spor, iar beneficiile par sa fie pe masura. Insa, pe de alta parte, spre seara este posibil sa suferi o pierdere financiara, cauzata de o investitie neinspirata, de colaborarea cu un prieten sau chiar cu persoana iubita. In consecinta, bazeaza-te exclusiv pe propriile idei si decizii.



Taur

O zi destul de tensionata, mai ales in ce priveste zona profesiei si carierei. Poti fi contestat, admonestat sau chiar amenintat cu pierderea unui statut sau a unei functii. Situatia se poate complica cu atat mai mult cu cat esti mai inflexibil si inadaptabil. Asadar, oricat de incurcata ar fi situatia in care te afli, incearca sa privesti lucrurile detasat si sa-ti asumi responsabilitatea pentru propriile greseli.



Gemeni

Astazi tinzi sa te lasi prada gandurilor negre si pesimismului, in urma unor evenimente neplacute, legate de blocarea unui proiect, amanarea unui raspuns pe care-l astepti sau aparitia unor modificari in privinta unui contract. Pot aparea, de asemenea, modificarea unor planuri legate de o calatorie sau dificultati legate de studii sau de examene. Ia lucrurile asa cum sunt si orienteaza-te spre solutii.



Rac

Relatiile sociale si amicale sunt astazi in centrul atentiei tale. S-ar putea ca un prieten sa te dezamageasca sau s-ar putea sa intervina intr-un mod daunator intr-o afacere sau intr-un proiect. Astfel, prejudiciile pot fi atat emotionale, cat si financiare. Prin urmare, fii atent pe cine cooptezi in planurile si proiectele tale, dar mai ales, fii atent in cine investesti incredere. Comunicarea deschisa si analiza la rece a problemei te pot ajuta sa gasesti solutii.



Leu

Poate fi o zi tensionata la locul de munca, mai ales daca te incapatanezi sa demonstrezi ca ai dreptate, intr-o conversatie cu un sef sau un partener de afaceri. Cel mai bun lucru pe care poti sa-l faci astazi este sa pui in balanta ce ai putea pierde si ce ai putea castiga, daca lasi orgoliul la o parte si te manifesti cu mai multa concesivitate si diplomatie. Este oricum o perioada dificila, cu multe tensiuni, si sfatul meu este sa pastrezi pe cat posibil ceea ce ai, fara sa te aventurezi in schimbari drastice.



Fecioara

Luna plasata in Taur ar trebui sa fie de bun augur pentru tine, mai ales in ce priveste contractele, relatia cu strainatatea si evolutia personala. Si lucrurile chiar par sa mearga bine. Numai ca Mercur retrograd in zona finantelor indeamna la vigilenta si precizie in toate activitatile care implica parteneriate, dar mai ales contracte. Cu alte cuvinte, fii atent cu cine te asociezi, ce semnezi si cum te vinzi. Altfel, risti sa te pacalesti.



Balanta

Astazi, relatiile cu anturajul apropiat sau cu o persoana draga pot fi tensionate, din cauza unei comunicari defectuoase, din care lispeste adevarul si dreptatea. Totul se pare ca pleaca de la bani sau de la niste bunuri pe care le ai in comun cu cineva. Cert este ca, intr-un fel sau altul, ajungi sa te simti nedreptatit si, in consecinta, s-ar putea chiar sa rupi o relatie cu cineva. Atentie insa, este posibil ca si tu sa fi gresit undeva sau sa fi pierdut din vedere anumite detalii. Amana deciziile radicale, pana nu analizezi cu atentie problema.



Scorpion

Ziua de astazi se anunta destul de complicata, cu blocaje care vizeaza zona profesionala si parteneriala. Pot aparea tensiuni greu de gestionat, atat in ce priveste relatia de cuplu, cat si o relatie profesionala. S-ar putea ca rezultatele sa-ti fie contestate sau sa apara niste schimbari la care iti e greu sa te adaptezi. Adevarul este ca problema reala este lipsa ta de adaptabilitate si rigiditatea cu care abordezi totul. Fii ceva mai flexibil si asculta sfaturile unui prieten, care se vor dovedi foarte utile.



Sagetator

Luna plasata in Taur, in zona muncii, primeste aspecte tensionate dinspre segmentul documentelor oficiale, contractelor, calatoriilor. Asadar, nu este exclus ca o problema aparuta la locul de munca sa te faca sa-ti schimbi niste planuri de calatorie sau sa te tina la serviciu peste program. Se pare ca este vorba despre niste probleme legate de un contract sau despre erori strecurate in acte oficiale. S-ar putea insa ca evenimentele din aceste zile sa se dovedeasca benefice pana la urma, pentru ca te motiveaza sa faci o schimbare profesionala majora.



Capricorn

Se pare ca astazi tinzi sa te concentrezi pe lucrurile care lispesc din viata ta, ceea ce iti creeaza frustrare si nemultumire. Poate fi vorba despre iubirea si atentia pe care ai vrea sa le primesti, dar care lipsesc in acest moment sau poate fi vorba despre bani, care sunt insuficienti pentru obiectivele pe care le ai. Oricum, tendinta este de a exagera totul . Sfatul meu este ca astazi sa nu fortezi lucrurile in nicio directie, ci sa le lasi sa „curga”.



Varsator

S-ar putea sa-ti fie destul de greu sa te pui de acord cu partenerul de viata sau cu membrii familiei, in privinta planificarii unor activitati care te implica si pe tine. Tensiunile care vizeaza mediul conjugal sau casnic se pare ca te afecteaza mai mult decat ai fi crezut, atat la nivel psihic si emotional, cat si la nivel fizic. Prin urmare, simti nevoia sa amani o serie de sarcini profesionale si sa-ti iei putin timp pentru tine.



Pesti

Tensiunile din relatia de cuplu sau dintr-un parteneriat de afaceri nu mai sunt o noutate, insa astazi ai sansa de a gasi o cale de comunicare si astfel reusesti sa mai domolesti spiritele. Totusi, nu lasa ca aceste probleme personale sa-ti afecteze randamentul la locul de munca, pentru ca orice greseala facuta acum va atrage consecinte neplacute peste cateva zile. Pastreaza-ti luciditatea si evita sa fugi de responsabilitatile care-ti revin.