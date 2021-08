Primăria capitalei a solicitat clarificări referitor la obligativitatea testării anti-COVID pentru cadrele didactice nevaccinate

Primăria Chișinău a luat act de decizia de luni a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică dar solicită clarificări referitoare la obligativitatea testării anti-COVID a personalului didactic și auxiliar, transmite MOLDPRES.



Primarul Ion Ceban a declarat marți într-o conferință de presă că obligativitatea pentru lucrătorii nevaccinați ce activează în sistemul municipal de educație de a face teste din resursele financiare proprii este una care poate cădea sub incidența interpretărilor. „Decizia Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică este foarte interpretativă. Am discutat-o azi și cu juriștii primăriei. Cei care nu s-au vaccinat, sunt membri ai unor confesiuni religioase ori au procedat în acest mod datorită recomandărilor medicale. Am solicitat clarificări Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică și Ministerului Sănătății. Există un vacuum legislativ în domeniu, care ar putea duce la blocarea procesului educațional sau la acționări în judecată cu consecințe financiare grave pentru autoritățile locale”, a spus sursa citată.



Edilul a subliniat că lucrătorii din sistemul municipal de învățământ sunt vaccinați în proporție de 73 la sută. “În municipiul Chișinău sunt vaccinați 73 la sută din angajații din domeniul educației. Aproximativ 2 500 de persoane, în mare parte personal auxiliar, din cei 9 242 de angajați în domeniu nu sunt imunizate. Marea majoritate a acestor persoane au un salariu de 1 700 de lei. Pentru acești oameni dacă nu vor ori nu pot să se vaccineze va fi foarte complicat să facă față acestor cheltuieli”, a menționat primarul, precizând că aplicarea acestei obligativități poate duce la aprofundarea crizei cu care se confruntă sistemul educațional moldovenesc.



În context, amintim că ministrul Sănătății, Ala Nemerenco, a declarat la un post de televiziune că Ministerul Sănătății nu impune obligativitatea vaccinului în rândul profesorilor, dar dreptul majorității la sănătate trebuie să prevaleze. „Nimeni nu are dreptul de a pune în pericol viața și sănătatea altora, mai ales când e vorba de copii. Copiii trebuie să învețe într-un mediu sigur. Putem opri circulația virusului doar prin acoperirea vaccinală”, a spus Nemerenco.



Potrivit deciziei din 23 august a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, persoanele nevaccinate care activează în sistemul de învățământ ori în cel de sănătate vor fi obligate să prezinte o dată la două săptămâni testul rapid de diagnostic AgSarsC-oV-2 sau testul PCR la COVID-19. Testarea se va face pe cont propriu.