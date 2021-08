De ce nu trebuie sa mîncăm noaptea

Cercetatorii americani de a Universitatea din California au studiat influenta unei gustari nocturne asupra starii de santate a organismului. Ei au ajuns la concluzia ca mancatul in timpul noptii genereaza mai degraba probleme cu memoria, decat cu luarea in greutate.



In opinia oamenilor de stiinta, perturbarea ritmului "ceasului intern" al organismului are un efect negativ asupra starii lui generale.



Deocamdata, experimentele au fost efecutate pe rozatoare, dar autorii studiului sustin ca regulile sînt valabile si pentru om.



Soarecii folositi au fost impartiti in doua greupe. Una a primit hrana numai in timpul zilei, a doua si pe durata noptii.



Dupa o perioada, cercetatorii au constatat ca soarecii din a doua grupa au manifestat dificultati in recunoasterea unor obiecte absolut banale pentru ei. Mai mult, cu cat soarecii transformau noaptea in zi si invers, aceste probleme deveneau mai grave.



Pornind de la aceste rezultate, oamenii de stiinta au tras concluzia ca "deteriorarea" ceasului biolog afecteaza memoria.