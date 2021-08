Ce spun astrele azi, 26 august

Berbec

Ar fi minunat dacă ai reuși să te detașezi de tumultul cotidian si daca te-ai ocupa numai si numai de tine. Energia vitală este fluctuantă, de aceea hrănește-te sanatos si evita eforturile fizice prea mari. Emotiile sunt accentuate, existand riscul sa fii subiectiv in aprecieri sau decizii. Dupa-amiaza te vei simti mai bine. Relaxeaza-te la o șuetă cu cineva drag si de incredere.



Taur

Intrigile bănuite la locul de munca pot prinde contur vizibil astazi. Insă, concluziile tale pot fi eronate. Deocamdata, aduna informatii si gandeste-te pe indelete la ceea ce se petrece in domeniul profesional in care activezi. Sanatatea este precara, dar nu se recomanda astazi consultatii si analize medicale. Odihna, dieta potrivita, dialogurile cu oamenii dragi te ajuta mult.



Gemeni

Este bine sa stai departe de prieteni sau așa-zișii susținători. Acestia te pot sfatui sa-ți schimbi locul de munca, sa faci investitii sau credite, ba chiar sa le oferi lor bani sau bunuri sub forma de imprumut. Gândirea si comunicarea sunt subiective, existând riscul de a lua decizii gresite sau de face promisiuni nefondate. Spre seara, confortul casei si membrii familiei îți vor aduce alinare.



Rac

Domeniul profesional te solicită din plin. Ești vedeta contextului socio-profesional in care activezi, dar si printre membrii familiei, astăzi ești faimos. Tendinta de a riposta la orice remarca sau gest din partea celorlalti îți poate aduce neplăceri. Fii intelegător, ai rabdare si asculta atent ceea ce ti se spune. Spre seara te vei simti mai bine.



Leu

Mentalul îți este răscolit si cu greu poti să-ți aduni gândurile. Relatiile cu ceilalti sunt tensionate, de aceea fii prudent atât in dialoguri, cat si daca este vorba despre semnarea documentelor sau luarea deciziilor importante. Demersurile legate de calatorii, de abordare a unor programe de instruire personala sau profesionala pot cunoaste amânări sau răsturnări de situație.



Fecioara

Ziua este favorabilă achitării facturilor, dar si pentru lămurirea unor chestiuni banesti comune cu partenerul de viata, rudele sau colabotatorii profesionali. Legat de banii si bunurile adminstrate si folosite impreuna cu altii exista deocamdată, nemulțumiri fondate. Restricțiile financiare sunt frecvente, existând si varianta sa te imprumuti sau sa amâni unele plăți.



Balanta

Relatiile socio-profesionale sunt tensionate, fiind posibile multe rasturnari de situatie. Comunicarea este învăluită în umbră si una se gandeste, alta se spune si cu totul alta se intelege. De aceea, fereste-te de discutii importante dau de semnarea documentelor. A doua parte a zilei iti aduce idei bune legate de partenerul de viață și de colaboratori.



Scorpion

Energia zilei te predispune la multă forfota atât în plan personal, cât și în plan profesional. Colegii iti pun bete in roate, de aceea fii prudent si ocupa-te doar de indatoririle tale. Pe de alta parte, sanatatea este vulnerabila. De evitat, pe cat posibil consultatiile, analizele medicale si interventiile chirurgicale, deoarece exista posibilitatea aparitiei erorilor.



Sagetator

Relatiile sentimentale si cele cu copiii sunt tensionate, dar este o provocare cunoscută și care tot revine pe acest segement de viață. Este bine să accepți starea reală a situatiei dintre tine si persoana iubita sau copii și să le acorzi încrederea si libertatea de care au nevoie. Schimbarea mentalitatii tale vizavi de cei dragi este cea mai buna soluție.



Capricorn

Ziua îți poate aduce multe tensiuni acasă, printre membrii familiei. Este bine să lămurești chestiunile familiale sau patrimoniale trenante, deoarece ai toate sansele de a gasi solutii viabile si de a dizolva animozitățile. Dupa-amiaza, organizeaza o reuniune familiala-surpriză în care sa îi provoci pe ceilalti la depănarea amintirilor plăcute.



Varsator

Ziua te predispune la multe drumuri pe distante scurte. Dialogurile cu persoanele din anturajul apropiat sunt frecvente si aducătoare de informatii controversate. Fii prudent, ascultă mai mult si vorbește strictul necesar. Imboldul de a-ti mărturisi fățiș disprețul sau dezaprobarea față de cele discutate în preajma ta îți poate crea neplăceri pe termen lung.



Pesti

Capitolul financiar îți creează neliniști astăzi. Este posibil sa primesti bani, insa deocamdata se pare că lista ta de cheltuieli urgente are nevoie de un buget mult mai mare. Recomadabil este sa îți selectezi atent prioritățile și să lași deoparte mofturile sau ajutorarea altora. Veștile privind modificarea salarizării tale la locul de muncă abundă din toate părțile.