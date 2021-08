Igor Boțan: Independența Republicii Moldova este circumstanțială

„Insist că independența Republicii Moldova este circumstanțială. Adică e un stat cu un potențial foarte limitat, dar care și-a cucerit independența în anumite circumstanțe, care este dependent de factorii externi, cum este, de exemplu, factorul transnistrean, unde există trupele Federației Ruse, care sunt folosite pe post de ancoră pentru Republica Moldova”. Declarația a fost făcută de Igor Boțan, expert permanent al proiectului, la dezbaterea publică: „Independenția-30: Privire subiectivă asupra stării națiunii”, organizate de Agenția de presă IPN.



Potrivit lui Igor Boțan, există trei grade de independență a statelor. „Este vorba despre statele care creează și impun normele dreptului internațional, statele independente care respectă dreptul internațional, sunt subiecți ai dreptului internațional, dar nu impun nimănui acest drept internațional, precum România. Și există state cu independență circumstanțială precum e Republica Moldova”.



El spune că Republica Moldova este flancată de România, țară membră a UE și Ucraina – țară asociată cu UE. Acordul de Asociere arată că Moldova trebuie să tindă către UE, iar clasa politică trebuie să depună eforturi pentru a îndeplini exemplar condițiile din Acord. Din acest punct de vedere, e clar că modelul european în spațiul civilizațional iudaic-creștin este cel mai potrivit pentru moldoveni.



„Republica Moldova nu a primit cadou această independență, ci i-a revenit. Acest stat are la bază, așa cum are la bază întreaga Europă, aliajul iudaic-creștin. Dacă se ia în considerare acest lucru, dezvoltarea de mai departe a puterilor din Europa a dus la modele de constituții pe care Moldova le-a împrumutat în 1994. Prin adoptarea acestui document, au fost aranjate instituțiile statului”, a spus Igor Boțan.



Potrivit lui, „o apreciere a stării democrației în Moldova pornește de la formula că democrațiile moderne nu pot avea loc fără instituționalizare a libertății. Ne naștem liberi, dar, ca această libertate să fie utilă pentru toți, ea trebuie instituționalizată. Aici intră în rol puterea de stat. Oamenii, având discernământ, formând o societate, constituind instituțiile de stat, trebuie să aibă cadrul valoric, pe care-l trage din baza civilizației europene de origine iudaico-creștină”, afirmă expertul. Actualmente, spune Igor Boțan, Moldova are o Constituție care e în plină conformitate cu standardele internaționale: democrație electorală, instituții care, spre regret sunt slabe, ele trebuie întărite ca să fie în slujba cetățeanului. Dacă sunt aranjate aceste lucruri cu bună credință, se poate spune că Moldova e pe calea cea dreaptă”, a spus el.



Igor Boțan mai spune că, cetățenii țării sunt încadrați într-o democrație imitativă, cu o Constituție împrumutată din Europa, modalitatea de funcționare a instituțiilor, la fel, e copiată. „Dar, aceste instituții copiate sunt umplute cu esența moldovenească. Asta explică calitatea elitei politice. Ea încearcă să se adapteze la această independentă circumstanțială. Această adaptare pe alocuri e ok, pe alocuri se dă în bară”.



Igor Boțan spune că Moldova tinde spre ceea ce se numește „stat social”. „Adaptându-se la modelele de succes, ea încearcă să se plieze pe aceste modele (de stat social) și să se apropie de Uniunea Europeană. Dar, există o ancoră – Transnistria, mai e și unirea cu România care la fel ne ține. Elitele politice sunt labile, deoarece la momentul declarării independenței, cei care erau împotrivă, acum au devenit cei mai mari apărători ai independenței și suveranității Moldovei. Dacă aceste lucruri sunt conștientizate, ajungem la concluzia că ceea ce avem și ne caracterizează, trebuie păstrată cu sfințenie, dar, ce ține de dezvoltarea ulterioară – trebuie să ne adaptăm la modelele cele mai reușite”, afirmă expertul.



Dezbaterea publică la tema „Independenția-30: Privire subiectivă asupra stării națiunii” este organizată de Agenția de presă IPN, în cadrul proiectului „Dezvoltarea culturii politice în dezbateri publice”, susținut de către Fundația germană „Hanns Seidel”.