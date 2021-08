CNESP: Anul şcolar va începe cu prezenţă fizică, însă cu respectarea unei instrucţiuni

Pe 1 septembrie, elevii vor începe anul de studii 2021-2022 cu prezenţă fizică, însă cu respectarea unei instrucţiuni a Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică (CNESP), aprobată în şedinţa de astăzi, în contextul creşterii numărului de infectaţi, ratei de contagiozitate şi fatalitate, cauzate de COVID-19. Hotărârea CNESP a fost prezentată într-un briefing de ministrul Sănătăţii, Ala Nemerenco, transmite MOLDPRES.



Potrivit ministrului, instrucţiunea prevede mai multe măsuri şi norme sanitar-epidemiologice, care vor fi obligatorii pentru toate instituţiile de învăţământ, de diferit nivel şi formă de organizare, publice sau private.



“De asemenea, am convenit ca până la 1 octombrie să atingem o rată de vaccinare în sistemul de învăţământ (reprezentanţii adulţi) de 95%. Or, o dată la 14 zile, angajaţii din învăţământ, în cazul în care nu vor putea prezenta certificate de vaccinare, vor fi obligați să facă, din cont propriu, teste, inclusiv urgente, pentru identificarea SarsCov-2, certificate privind prezenţa anticorpilor, dovadă de la medic că la anumite perioade au avut COVID-19”, a spus Ala Nemerenco.



Referindu-se la programul festiv cu ocazia sărbătorilor naţionale de la finele lunii august, ministrul Sănătăţii a relevat că pentru desfăşurarea paradei militare vor fi antrenaţi doar cei care sunt imunizaţi 100%.



“Totodată, vom limita maximal posibil numărul de participanţi, iar cei prezenţi vor trebui să respecte toate regulile de protecţie – purtarea măştii, distanţă socială etc. Respectiv, toate activităţile cultural-artistice vor fi cu program scurt, finalizându-se nu mai târziu de ora 17.00”, a estimat ministrul Sănătăţii, Ala Nemerenco, după şedinţa din 23 august a Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică.



Hotărârile Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică sunt executorii pentru autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, pentru persoanele fizice şi juridice, indiferent de domeniul de activitate şi forma juridică de organizare.