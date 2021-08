Zilele Filmului din Republica Moldova au loc săptămâna viitoare la București

Zilele Filmului din Republica Moldova cor avea loc în perioada 27-29 august, la Muzeul Țăranului Român din București (MNȚR). Evenimentul marchează împlinirea a 30 de ani de la declararea independenței Republicii Moldova și tot atâția ani de relații diplomatice dintre cele două state, România fiind primul stat din lume care a recunoscut independența Republicii Moldova, în anul 1991, transmite IPN.



Potrivit unui comunicat de presă al Centrului Național al Cinematografiei din Moldova, Zilele Filmului din Republica Moldova prezintă cinefililor filme moldovenești realizate în ultimele două decenii. O parte dintre aceste filme nu au mai fost proiectate în cinematografele din România. Filmele prezentare la Cinema Muzeul Țăranului, cu această ocazie, sunt rodul creației tinerelor generații de cineaști din Republica Moldova, care au găsit o voce identitară distinctă în cinematografia europeană.



Astfel, vineri, 27 august, începând cu ora 18.00 va putea fi urmărit filmul Anișoara, în regia Anei-Felicia Scutelnicu, iar de la 20.45 – Pași pe graniță de Alecu Deleu.



Sâmbătă, 28 august, de la 17.30, va fi difuzat filmul Goodbye, Olegovici!, în regia lui Eugeniu Popovici, iar de la 20.00 publicul va putea urmări – Așteptați răspunsul operatorului / Please hold the line, în regia lui Pavel Cuzuioc.



Duminică, 29 august, de la 15.00 va fi difuzat un program de trei filme în regia lui Valeriu Andriuță: Eu sunt Dorin, Salix Caprea și Chers Amis. De la 17.30 – Of de Vlad Bolgarin, Aripi de Dmitri Voloșin, Seria Dj. Death de Dmitri Voloșin, Colecția de arome de Igor Cobileanski, Mamu de Mihail Rezuneț, Today artist, tonight taxist de Dumitru Grosei și Shoes for Europe de Pavel Brăilă. De la 20.45 va putea fi urmărit filmul Memoria, în regia lui Maxim Chisnicean.



Evenimentul este organizat la inițiativa Ambasadei Republicii Moldova în România, în parteneriat cu CNC MOLDOVA , Muzeul Național al Țăranului Român (MNȚR), Institutul Cultural Român, Asociația Industriilor Creative din Moldova (COR), Clubul Țăranului – La Mama.