Сок голубики препятствует ухудшению памяти
Ежедневное употребление 0,5 л сока голубики может препятствовать ослаблению памяти. По мнению ученых, ягодный сок помогает восстановить воспоминания, даже после того как память начала ухудшаться.
Эксперименты, проведенные специалистами из Университета Цинциннати (США), показали, что после 12-недельного курса «голубичной терапии» пенсионеры на 40% лучше справлялись с тестами на память. Через три месяца тестирование было проведено повторно, и результаты испытуемых оказались на 33% лучше, чем у пивших виноградный сок.
Ученые считают, что благотворное воздействие оказывают натуральные антиоксиданты антоцианы (именно они окрашивают голубику в синий цвет). Предыдущие исследования демонстрировали, что голубика повышает концентрацию внимания и помогает в борьбе с самыми разными заболеваниями, от сердечных недугов до рака. Так, в прошлом году сотрудники Мичиганского университета установили, что голубика защищает от проблем с сосудами и диабета, поскольку препятствует отложению жира в области живота, уменьшает уровень холестерина и сахара в крови.
Пару лет назад эксперимент, проведенный на крысах и мышах, показал, что антоцианы значительно замедляют рост колоний раковых клеток. Опыты также продемонстрировали, что в некоторых случаях не только замедляется рост злокачественных опухолей, но и погибает до 20% раковых клеток.
Теперь же стало ясно, что сок голубики — еще и отличное и недорогое средство, позволяющее «содержать» память в тонусе.
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