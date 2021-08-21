О полезных свойствах мёда и пыльцы-обножки известно многим. Эти замечательные дары природы помогают человеку поправить своё здоровье. Благодаря биологически активным веществам, входящим в эти продукты, благоприятное воздействие оказывается на весь организм.



Пыльца укрепляет иммунитет, повышает работоспособность, улучшает аппетит, помогает при циррозе печени, нормализует деятельность нервной системы, улучшает работу поджелудочной железы. Если вы принимаете антибиотики, их можно сочетать с приёмами пыльцы, тогда действие препаратов будет усиливаться, и организм будет защищён от побочных эффектов. Вы будете лечиться экологически чистыми препаратами, без химии.



Осень, зима – это время распространения гриппа и различных простудных заболеваний. В этом всегда помогут продукты пчеловодства. Хочу предложить рецепт, который помогает при гриппе. Уже через три дня снижается температура, а на пятый день человек чувствует себя здоровым. Необходимо пить отвар, который смешивается с мёдом и пыльцой. Используем ромашку и зверобой. Берём немного больше стакана отвара, кладём в него 1 ст. л. пыльцы и 3 ст. л. мёда, тщательно перемешиваем, даём постоять один час, затем поим больного два-три раза в день. За один приём выпиваем один стакан препарата. Обычно люди переносят тяжело гриппозные заболевания, а с помощью пчелиных продуктов болезнь протекает легче и быстрее.



Очень хорошо мёд с обножкой повышает иммунитет, что так актуально в осенне-зимний период. Смешиваем две части мёда с одной частью обножки, принимаем по одной столовой ложке утром, в обед и вечером на протяжении трёх недель.



Лечат продукты пчеловодства и гипертоническую болезнь. Необходимо натощак принимать мёд с пыльцой три раза в день по одной чайной ложке. Лечимся две недели, затем две недели делаем перерыв и опять повторяем лечение.



Таким образом, мёд может помочь при многих заболеваниях, укрепить иммунитет, облегчить приём антибиотиков. Пользуйтесь дарами природы, это натурально и полезно для здоровья.