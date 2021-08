Ce spun astrele azi, 20 august

Berbec

Este activata zona prietenilor si a anturajului, te bucuri de multa popularitate. Esti foarte optimist si te manifesti original, cu blandete si generozitate. Impresionezi foarte usor prin calitatile tale deosebite de comunicare. Este o zi propice sa iti revezi fratii sau surorile, pentru a depana amintiri impreuna si a va consolida relatia.



Taur

Tu primesti energie in zona carierei, a puterii si a prestigiului social. Se pare ca autoritatea si renumele tau sunt in crestere, esti sprijinit si apreciat de superiorii ierarhici care sunt generosi, binevoitori si au planuri marete cu tine. Eforturilor depuse la locul de munca in ultima perioada, ti-ar putea fi recompensate si financiar.



Gemeni

Luna trece astazi in zodia Varsatorului si in cazul tau este plasata in zona filosofiei de viata si a constiintei. Te arati foarte receptiv si imaginativ fata de spiritualitate, religie, spiritualitate. Iti place sa joci rolul de calauza spirituala pentru oamenii care au nevoie sa fie condusi pe drumul lor. Acorda atentia meritata persoanei iubite si ingrijeste-te de sanatate.



Rac

In ceea ce te priveste, este activata zona transformarii si a regenerarii. Manifesti un spirit vizionar, dispui de calitati psihice deosebite si esti foarte inclinat spre ocultism. Te manifesti foarte independent si neconventional fapt care te-ar putea aduce in conflict cu sefii sau cu autoritatile. Primeste sfatul parintilor si nu leza dreptul la libertate al celorlalti.



Leu

Tu primesti proiectia Lunii in Varsator in zona relatiilor, parteneriatelor si colaborarilor oficiale. Ai o intuitie foarte puternica, te arati curios, atras de lucruri ciudate, excentrice, iesite din comun, fapt care ti-ar putea atrage oprobiul parintilor sau al apropiatilor si care pot incerca sa te aduca in "randul lumii". Asculta-ti inima si evita situatiile conflictuale.



Fecioara

Este activata zona muncii si a sanatatii si iti este intarita abilitatea de a-ti atinge toate scopurile. Te arati foarte interesat de viata sociala, esti foarte vesel si glumet. Detii secretul indeplinirii oricarui plan intrucat gasesti solutii oculte de manipulare in favoarea ta si dispui de calitati psihice deosebite.



Balanta

In cazul tau, zona iubirii si a creativitatii primeste influxuri puternice. Iti manifesti iubirea si creativitatea intr-un mod artistic si foarte original. Ai nevoie de spatiu si libertate in relatiile tale si poti fi destul de schimbator. Esti foarte atras de calatorii, dar situatia financiara nu pare sa te sustina. Poti alege sa calatoresti prin intermediul lecturii.



Scorpion

Tu primesti influenta contextului energetic de astazi in zona caminului, a sufletului si a intimitatii. Te poti bucura de unele castiguri financiare provenite din asocieri. Tempereaza-ti tendinta catre agresivitate oricat de subtila ar fi ea. La serviciu, poti fi inspirat si poti demara o actiune de reorganizare a modului de desfasurare a activitatii, alungand monotonia.



Sagetator

Esti stimulat in zona mentalitatii si a comunicarii. Prelucrezi intr-un mod personal, ingenios, original si nonconformist informatia din mediul inconjurator. Pari destul de slabit energetic si ar fi bine sa te menajezi delegand din sarcinile tale partenerilor sau asociatilor care sunt binevoitori, loiali si generosi.



Capricorn

Luna se muta in jurul orei 12 in semnul Varsatorului si iti activeaza sectorul castigurilor financiare din munca proprie. Recurgand la intuitie si originalitate poti gasi in tine calitati latente care merita sa fie exploatate si care ti-ar putea aduce succes la locul de munca. Grabeste-te acasa caci poti avea parte de o surpriza placuta din partea unui apropiat sau a unui membru al familiei.



Varsator

Luna va ajunge astazi in zodia ta si iti atrage atentia asupra a cine esti tu si asupra modului in care te manifesti pe tine insuti. Ai parcurs pasi importanti pe calea iubirii de sine si implicit si relatia cu persoana iubita si copiii este tot mai frumoasa. Te remarci prin optimism, noblete, generozitate, loialitate si poti sa obtii tot ce iti doresti.



Pesti

In cazul tau, se incheie un ciclu de evolutie si pare ca ai invatat sa ierti si sa pastrezi armonia in caminul tau. Imaginatia iti este foarte rodnica, esti inspirat, generos si manifesti sprijin si compasiune fata de oamenii cu nevoi speciale. Esti sprijinit de rude si de apropiati in orice intreprinzi si ai putea chiar intra in posesia unei mosteniri.