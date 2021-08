Republica Moldova va fi reprezentată de 6 sportivi la Jocurile Paralimpice de la Tokyo

Sportivii basarabeni sunt pregătiţi să participle la Jocurile Paralimpice, care se vor desfăşura în perioada 24 august – 5 septembrie la Tokyo. Republica Moldova va fi reprezentată de 6 sportivi: doi la judo, doi la atletism şi doi la powerlifting.



Unul dintre cei mai cunoscuţi sportivi din lot este judocanul Oleg Creţul, în vârstă de 46 de ani. El este nevăzător şi are în palmares trei participări la Jocurile Paralimpice şi una la Olimpiada de la Atlanta din 1996. Oleg este medaliat cu argint la Jocurile Paralimpice de la Atena din 2004 şi campion la Beijing în 2008. El este de patru ori campion mondial şi triplu campion European. A obţinut aceste performanţe în selecţionata paralimpică a Federaţiei Ruse, iar acum vrea să aducă o medalie şi pentru Republica Moldova.



OLEG CREŢU, campion paralimpic la judo: „Eu sunt moldovean, desigur că vreau să aduc o medalie şi pentru ţara mea. Mă pregătesc şi fac totul pentru a atinge acest scop. Nu voi pleca din acest sport, până nu voi obţine o medalie.”



Un alt judocan care ne va reprezenta la Jocurile Paralimpice de la Tokyo este Ion Basoc. Sportivul în vârstă de 23 de ani şi-a pierdut vederea în urmă cu 3 ani.



ION BASOC, judocan: „Vreau să vin acasă cu un rezultat bun, pentru că am avut un cantonament destul de greu. Am fost în munţi, în Georgia şi cred că sunt în formă. Sper să fiu gata psihologic şi să mă pot lupta destul de bine pe covor.”



Sportivii cu dizabilităţi fac mari eforturi la antrenament. Vitalie Gligor, antrenorul judocanilor dar şi prim-vicepreşedinte al Comitetului Paralimpic din Republica Moldova recunoaşte că autorităţile ar trebui să aibă mai multă grijă faţă de sportivi.



VITALIE GLIGOR, prim-vicepreşedinte al Comitetului Paralimpic: „Ei depun un efort mult mai mare pentru a se antrena. Înafară de faptul că ei vor să se antreneze, ei trebuie să depăşească şi nişte bariere pentru a-şi îndeplini visele. Cât de greu îi este unui sportiv nevăzător să se deplasaze la antrenamente, să se îmbrace, să mănânce. Tot timpul trebuie să-I însoţească cineva.”



Alături de judocanii Oleg Creţul şi Ion Basoc, la Tokyo vor participa Oxana Spătaru şi Vladimir Butucea, la atletism, şi Denis Raiul şi Larisa Marinenkova, în proba de powerlifting.