Ce spun astrele azi, 18 august

Berbec

Luna este in zodia Capricornului si iti activeaza zona carierei si a puterii. Astazi iti poate fi dificil sa echilibrezi cerintele sefilor cu nevoile sufletului tau. Te poti arata rece, calculat si degaji un aer rezervat vis-a-vis de ceilalti. In relatia cu familia sau cu cei apropiati pari introvertit si iti exprimi cu retinere dorintele. Ramai fidel valorilor tale morale si deschide-ti inima.



Taur

In cazul tau, Luna in Capricorn isi pune amprenta asupra filosofiei tale de viata. Te manifesti cu raceala, rigiditate, te erijezi in formator de opinie, dar ai tendinta de a-ti impune punctul de vedere cu duritate. Asculta activ, renunta la control sau manipulare si ia in considerare si opinia opozantului tau. Drumurile, in special cele cu masina, necesita atentie si prudenta.



Gemeni

Tie Luna din Capricorn plasata in zona castigurilor financiare provenite din asocieri iti poate aduce unele surprize nu tocmai placute. Bilantul tau de venituri si cheltuieli este destul de greu de echilibrat. Veniturile castigate nu par sa fie pe masura asteptarilor tale. Pe de alta parte, se pot ivi unele cheltuieli neprevazute pe care iti vine greu sa le privesti ca si investitii.



Rac

In ceea ce te priveste Luna in Capricorn, plasata in zona parteneriatelor oficiale, iti poate atrage surprize din partea sefilor sau autoritatilor. Detaseaza-te si ramai un fin observator al evenimentelor fara a te implica emotional. Dispui de capacitati psihice deosebite, esti foarte analitic, poti intui cu usurinta jocurile pentru putere si iti recomand sa ramai neutru si diplomat.



Leu

Tu primesti influenta Lunii din Capricorn in zona muncii si a modul in care iti desfasori activitatea zilnica. La serviciu te manifesti cu autoritate, poti fi dominator si cauti cu inversunare sa ti se dea dreptate fapt care te-ar putea implica in conflicte din care sa nu ai de castigat. Foloseste-ti abilitatile de negociere, fii diplomat si ai putea atrage castiguri financiare.



Fecioara

Cu Luna in Capricorn, plasata in zona iubirii, a copiilor si a creativitatii, tu manifesti un caracter reformator si dispui de o mare capacitate de regenerare dupa o criza sau o situatie delicata prin care ai trecut legata de copii sau procreatie. Fii ingatuitor cu copiii sau cu persoana iubita, renunta la autoritate si rigiditate. Accepta tot ce viata iti ofera si renunta la analize sau judecati.



Balanta

Luna din Capricorn iti trimite influentele in zona intimitatii, a familiei si a trecutului. Poti avea parte de surprize din partea partenerului de viata, dar care nu iti aduc prea multa placere intrucat te poti simti constrans sau limitat. Fii tolerant, manifesta intelepciune, iubire si compasiune pentru a pastra armonia in casa si pentru a te simti in largul tau in sanul familiei.



Scorpion

Pe tine Luna in Capricorn te stimuleaza in zona mentalitatii si a comunicarii. Te remarci in cadrul grupului sau organizatiei din care faci parte prin seriozitatea cu care tratezi situatiile si prin talentele tale organizatorice. Esti orientat catre succes si acorzi importanta tuturor detaliilor. Relaxeaza-te si lasa loc pentru evenimente neprevazute in programul tau.



Sagetator

In cazul tau, Luna in Capricorn iti dinamizeaza zona talentelor, calitatilor si a castigurilor financiare din munca proprie. Sursele tale de venit par sa fie in proces de transformare si reconfigurare. Provocarile legate de gestionarea banilor sunt la ordinea zilei. Pe de o parte, ti se poate retrage o sponsorizare iar pe de alta parte, pot aparea cheltuieli neprevazute.



Capricorn

Luna este gazduita de semnul tau zodiacal si te predispune la emotii reci si calculate. Planul profesional si ascensiunea sociala par a fi principalele tale preocupari. Ai putea fi nevoit sa faci fata unor discutii incordate cu partenerul de viata sau cu alti membrii ai familiei care incearca sa te detaseze de munca si sa te traga in plan privat. Mentine echilibrul intre cariera si viata privata.



Varsator

Tu primesti energia Lunii in Capricorn in zona discretiei si a nevoii de a ierta. Esti predispus la izolare, introspective, dar pare sa iti fie dificil sa iti exprimi deschis emotiile si sentimentele. La locul de munca raporturile cu colegii sau subordonatii sunt destul de incordate. Fii deschis, cordial, nu te teme de oameni, exprima-te clar si renunta la asteptari tacite.



Pesti

Tie Luna in Capricorn iti lumineaza zona prietenilor, a anturajului si a clientelei. Pari rece, calculat, esti foarte bine organizat si nu lasi sa iti scape nici un detaliu pentru a-ti asigura succesul in proiectele profesionale in care esti implicat. Relaxeaza-te si bucura-te de compania oamenilor din jur, in special de atentia persoanei iubite pentru a nu se simti neglijat/a.