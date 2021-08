Ce spun astrele azi, 17 august

Berbec

Astazi ai tendinta de a fi un adevarat justitiar. Orice nedreptate intampini, indiferent ca esti implicat direct sau indirect, esti dispus sa sari in aparare si sa-ti faci singur dreptate. Evita totusi violenta verbala deoarece nu faci decat sa inrautatesti situatia. Pe de alta parte, tranzitul Lunii prin casa a noua te sustine in continuare in orice tip de activitate de ordin intelectual.



Taur

Luna se afla si astazi prezenta in casa a 8-a, astfel ca, ai parte in continuare de evenimente care vizeaza starea financiara sau chestiunile banesti ale celorlalti. Evita totusi sa tratezi lucrurile intr-un mod materialist. In sensul ca poti accepta sa desfasori o activitate numai in cazul in care esti rasplatit intr-un fel sau altul pentru efortul depus.



Gemeni

Astazi tinzi sa te concentrezi mai mult asupra celorlalti decat in mod obisnuit si pari sa uiti oarecum de propriile tale nevoi. De altfel, poti simti ca lucrezi mai bine in prezenta unei persoane decat pe cont propriu. Evita totusi sa dezvolti un atasament ridicat fata de parerea celor din jur si incearca sa ai o mai mare incredere in alegerile pe care le faci.



Rac

Atitudinea critica pe care o ai atat fata de tine cat si fata de cei din jurul tau poate crea o stare tensionata. Incearca sa fii intelegator si diplomat in anumite situatii, iar astfel vei vedea ca lucrurile se pot rezolva de la sine. La serviciu, chiar daca atmosfera poate parea cam monotona, te bucuri de reusita in orice tip de activitate care necesita simt al detaliului, rabdare si perseverenta.



Leu

Spiritul creativ si dorinta de autoafirmare te pot ajuta astazi sa realizezi orice iti propui. Cu siguranta nu este o zi pe care sa o petreci departe de oameni sau intr-un spatiu inchis. Tot acum este posibil sa descoperi un nou hobby sau sa acorzi o mai mare atentie unei activitati recreative. De asemenea, esti sustinut in cazul in care doresti sa te implici in chestiuni care vizeaza copiii sau generatia tanara.



Fecioara

Luna se afla si astazi prezenta in zona familiei si caminului, astfel ca, vorbim in contiunare de un interes sporit pentru tot ceea ce inseamna familie, camin, preocupari domestice sau chestiuni legate de proprietati ori testamente. Tot acum te bucuri de creativitate si bun gust in cazul in care doresti sa-ti redecorezi propriul camin.



Balanta

Curiozitatea de care dai astazi dovada te poate ajuta in a obtine informatii asupra carora, altfel, nu ai fi avut acces. Usurinta cu care iti gasesti cuvintele, atitudinea fermecatoare pe care o ai si increderea pe care o inspiri interlocutorului te pot face sa obtii orice tip de informatie ai nevoie. Tot astazi esti sustinut in cazul in care doresti sa incepi un curs intr-un domeniu nou sau ai de sustinut o conferinta ori lucrare orala.



Scorpion

O colaborare mai veche pare acum sa revina in atentia ta si sa-ti aduca o satisfactie de ordin financiar. De altfel, Luna se afla prezenta si astazi in casa banilor obtinuti prin sudoarea fruntii, motiv pentru care sunt posibile castiguri sau cel putin aprecieri la adresa ta, datorita perseverentei de care dai dovada. La nivel personal, totusi, poti avea parte de cateva reprosuri venite din cauza atitudinii mult prea posesive si autoritare.



Sagetator

Atitudinea libertina si in acelasi timp independenta de care astazi dai dovada pare sa displaca celor din jurul tau. Poti parea mult prea centrat pe propria-ti persoana si neinteresat ce opinia celor din jur. De asemenea, prezenta Lunii in semnul tau natal iti amplifica spiritul justitiar si sunt posibile chiar reactii impulsive fata de cei care iti ingradesc libertatea sau te neindreptatesc.



Capricorn

Luna se afla prezenta si astazi in tranzit prin casa a 12-a, astfel ca evenimentele tind sa fie asemanatoare cu cele de ieri. De altfel, aceasta pozitionare confera interes pentru subiecte de natura misterioasa, spirituala dar si pentru activitati desfasurate in locuri retrase sau spatii inchise. Apare acea dorinta de retragere catre sine si nevoia de autoanaliza sau autocunoastere.



Varsator

Luna inca prezenta in casa a 11-a te sustine in relatiile de ordin social si activitatile de grup. Exista ceva in atitudinea si felul tau de a fi care atrage si place, de aceea este posibil sa-ti faci noi prieteni sau sa fii invitat la o petrecere de catre persoane pe care abia le-ai cunoscut.



Pesti

Dai dovada astazi de multa constiinciozitate, perseverenta si dorinta de munca, iar scopul este unul inalt. Doresti o imbunatatire semnificativa in plan profesional si o functie mai "respectabila" decat cea prezenta. Totul pare sa graviteze in jurul carierei. Incearca totusi sa nu uiti de tine si nu te suprasolicita.