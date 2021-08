Fostul lider al Partidului Popular Creştin Democrat din R. Moldova, Iurie Roşca, are interdicţie de intrare în România

Fostul lider al Partidului Popular Creştin Democrat din Republica Moldova, Iurie Roşca, are interdicţie de intrare în România, pentru o perioadă de trei ani. El a fost oprit de autorităţile române la vama Leuşeni-Albiţa iar politicianul a anunţat pe o reţea socială că nu i s-ar fi comunicat motivul.



Iurie Roşca susţine că mergea spre Iaşi, după nişte cărţi. Poliţia de Frontieră Română l-a oprit şi nu i-a mai permis să-şi continuie drumul. Roşca a aflat că interdicţia a fost emisă în urmă cu aproape un an.



SINCRON IURIE ROŞCA, fost lider PPCD: "Calitatea fluidizării transportului şi a călătorilor spre România la Vama Albiţa este floare la ureche pe lângă noutatea pe care am primit-o acum câteva minute. Am interdicţie de intrare în România, pentru trei ani de zile, începând cu luna septembrie 2020. Motivele, băieţii nu sunt obligaţi să le raporteze. Aşa că, revin acasă."



În procesul verbal pe care i l-au dat astăzi autorităţile române şi publicat de presa din Republica Moldova scrie că Iurie Roşca este, cităm – „o persoană care a fost dată în consemn în scopul refuzului intrării. El poate face plângere la autorităţi în termen de 30 de zile”.



Contactaţi de TVR Moldova, reprezentanţii Poliţiei de Frontieră Române nu au răspuns la telefon pentru a oferi detalii despre motivele interdicţiei. În acelaşi proces verbal eliberat lui Iurie Roşca scrie că s-a aplicat o reglementare din 2002, privind regimul străinilor în România, dar şi o decizie a Uniunii Europene din 2018 referitoare la Sistemul de Informaţii Shengen.



Ambasada României în Republica Moldova nu ne-a oferit informaţii despre această interdicţie şi a comunicat că sunt alte autorităţi care au luat această decizie, conform legii.



Iurie Roşca, fostul lider al Partidului Popular Creştin Democrat, a fost deputat în Parlamentul de la Chişinău din 1990 şi până în 2009. S-a făcut remarcat initial prin protestele organizate împotriva guvernării comuniste, în anii 2000, doar că, peste câţiva ani, avea să facă front comun în legislativ, cu membrii Partidului Comunist. Mai mult, în 2005, cei 11 deputaţi ai Partidului Popular Creştin Democrat, condus de Iurie Roşca, au votat pentru alegerea comunistului Vladimir Voronin în funcţia de preşedinte al Republicii Moldova. A fost de fapt şi sfârşitul carierei politice a lui Iurie Roşca, blamat pentru schimbarea peste noapte a orientării politice şi a trădării principiilor democratice.