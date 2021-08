Schimbări la Google. Ce actualizări vor fi implementate în perioada următoare

În perioada următoare, Google va aduce o serie de modificări produselor și serviciilor sale, care să asigure copiilor și adolescenților (persoane cu vârste între 13 și 18 ani) o experiență online mai sigură.



În cazul YouTube, setările de încărcare implicite pentru tineri vor fi cele cu cel mai înalt grad de confidențialitate. De asemenea, vor fi activate memento-urile pentru a lua o pauză în vizionare sau a merge la culcare, iar funcția „auto-play” va fi dezactivată pentru toți utilizatorii de sub 18 ani.



Opțiunea SafeSearch, care protejează utilizatorii de conținutul matur rezultat prin căutări pe Google, va fi activată automat pentru toți utilizatorii de sub 18 ani. Până în prezent, ea era activată implicit pentru conturile minorilor de sub 13 ani, administrate prin Family Link.



Când vor fi implementate toate aceste actualizări?



Location History este o setare în contul Google care ajută produsele Google să fie mai folositoare. Această setare este implicit dezactivată pentru toate conturile, iar copii cu conturi supervizate nu au opțiunea de activare a ei. În curând, niciun cont sub 18 ani nu va avea opțiunea de a activa Location History, scrie Mediafax.



În cazul publicității online, Google va extinde măsurile de protecție pentru a preveni afișarea reclamelor care ar putea afecta adolescenții și va bloca țintirea reclamelor pe baza vârstei, genului și interesului pentru persoanele de sub 18 ani.



Aceste actualizări vor fi implementate în produsele Google în următoarele luni.