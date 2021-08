Gutuile, panaceu: tratează răcelile, enterocolita şi te scapă de kilogramele în plus

Gutuia este unul dintre fructele vedetă ale începutului de sezon rece. Medicii nutriţionişti ne recomandă să abuzăm de acest fruct în această perioadă, deoarece are indicaţii într-o serie largă de afecţiuni, printre care se numără insomniile, boli de ficat, stimulează imunitatea şi te scapă de kilogramele în plus.



O singură gutuie conţine vitaminele B1, B2, B6, C, E, PP, provitamina A, calciu, fosfor, fier, cupru, sulf, potasiu şi sodiu. Apa, zaharurile, taninul, pectinele, protidele şi acizii organici e regăsesc într-un fruct.



Medicii au atribuit gutuilor 100 de proprietăţi, printre care se numără şi acţiunea antiinflamatoare, astringentă, analgezică, emolientă, tonică şi expectorantă. Mai mult, spre deosebire de alte fructe, de la gutuie putem frunzele, frcutul şi inclusiv sîmburii pentru a combate diferite afecţiuni.



Frunzele uscate de gutui pot fi folosite la ceai. Ceaiul din frunze uscate este adjuvant în caz de insuficienţă cardiacă şi în bolile de ficat. Persoanelor care suferă de hipertensiune li se recomandă maceratul din frunze de gutui. Celor care au afecţiuni ale sistemului cardiovascular le este indicat să mănînce gutui crude, ca efect diuretic.



Recunoscute pentru efectul lor astringent, remediile cu gutui sunt recomandate în cazul enterocolitelor, enteritelor (inflamaţie a mucoasei intestinale), dar şi a diareei. Gutuia îmbunătăţeşte digestia şi ameliorează diareea, hemoragiile uterine şi hemoroizii. Fructele proaspete sunt recomandate ca adjuvant în infecţiile intestinale, inclusiv cele ale colonului inferior.



În afecţiunile ficatului şi ale pancreasului, leacurile din gutui se numără printre cei mai buni aliaţi. Uşoara aciditate a fructelor, dar şi substanţele cu efect antioxidant stimulează funcţiile hepatice şi imunitatea. Mai mult, rezultatele unor studii recente din Japonia au arătat că gutuile conţin substanţe antivirale, cu rol benefic în hepatită. Cel mai bun tratament este sucul de gutui, din care se recomandă aproximativ un litru pe zi, timp de o lună — o lună şi jumătate. Pe lîngă suc, piureul de gutui este un alt bun protector hepatic.



Sucul proaspăt de gutui face minuni în vindecarea pancreatitei. În aceste cazuri se bea de trei ori pe zi cîte o jumătate de pahar de suc de gutui, diluat cu jumătate de pahar de suc de mere, în cure de minimum trei săptămîni. Sucul de gutui are efecte benefice asupra activităţii pancreasului, fiind o alternativă excelentă a medicaţiei clasice.



Gutuile sunt un tratament natural potrivit şi pentru afecţiunile specifice sezonului rece. Datorită efectul emolient, dat de mucilagii, remediile cu gutui sunt recomandate în cazul tusei, răguşelii şi bronşitei. Consumate în stare proaspătă, gutuile ameliorează infecţiile respiratorii sau astmul, iar sub formă de decoct, gutuile se folosesc în stări de greaţă sau dureri articulare. Ceaiul preparat din sîmburi de gutui, zdrobiţi şi fierţi, este un remediu excelent împotriva răguşelii sau a bronşitei, iar gargara cu acest ceai vindecă amigdalita sau faringita. Un bun calmant pentru tuse este şi infuzia din flori de gutui, care are efect sedativ.



Gutuia este şi un bun calmant în cazul insomniilor, a stărilor de agitaţie şi a nevrozelor. Remediu pentru aceste probleme este ceaiul din frunze de gutui, care are efect sedativ. Gutuile sunt indicate şi în caz de depresie, deoarece substanţele eterice care se găsesc în acest fruct au proprietăţi antidepresive. În aceste cazuri se recomandă ca după fiecare masă să se consume cîte o jumătate de gutuie opărită în miere fierbinte.



Gutuile asigură succesul şi în curele de slăbire, deoarece au puţine calorii. Sunt însă foarte bogate în fibre alimentare, care împiedică asimilarea grăsimilor. Nutriţioniştii le recomandă persoanelor care doresc să slăbească să mănînce două sau trei gutui zilnic. Cu proprietăţile diuretice şi depurative, gutuile stimulează eliminarea toxinelor şi a kilogramelor în plus.