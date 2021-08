Ucraina a trimis 38 de tone de sârmă ghimpată in Lituania

Ucraina trimite sârmă ghimpată ca „ajutor umanitar” pentru Lituania, aceasta urmând să fie folosită pentru a ridica o uriașă barieră la granița cu Belarusul. Bariera are ca scop oprirea migranților pe care regimul Lukașenko îi trimite în Lituania sub formă de răzbunare pentru sancțiunile impuse de Uniunea Europeană.



Livrarea de „ajutor umanitar” este menită să ajute Lituania să asigure securitatea frontierei sale, a precizat joi serviciul ucrainean de protecţie civilă. Încă două transporturi vor urma, potrivit comunicatului, citat de Agerpres.



De mai multe săptămâni, Lituania se luptă cu un aflux în creştere de migranţi, în special din Orientul Mijlociu, dinspre frontiera sa cu Belarusul. De aceea, autorităţile de la Vilnius vor să monteze un gard de sârmă ghimpată de-a lungul frontierei de 700 km. Numai în acest an, potrivit propriilor statistici, Lituania a contabilizat peste 4.000 de treceri ilegale ale frontierei.



Dictatorul bielorus, Aleksandr Lukaşenko, a anunţat la sfârşitul lui mai că Minsk-ul nu-i va mai împiedica pe migranţi să se deplaseze peste graniță. Uniunea Europeană și Lituania susțin că Lukașenko aduce special migranții din Irak pentru a-i trimite apoi peste granița cu Lituania. Acțiunile lui Lukașenko vin ca o formă de răzbunare pe UE pentru sancțiunile impuse.



Între timp, guvernul lituanian vrea să dea armatei mai multe atribuţii la frontiere. Un decret cu acest efect urmează a fi semnat de preşedintele Gitanas Nauseda, a relatat agenţia de ştiri BNS. Potrivit decretului, soldaţii vor putea să controleze oamenii şi autovehiculele mai uşor şi să aresteze persoanele care le ignoră instrucţiunile. Potrivit informaţiilor furnizate joi de poliţia de frontieră, unsprezece migranţi au fost întorşi de la frontiera cu Belarus în ultimele 24 de ore.