O sportivă născută în Republica Moldova a cucerit medalia de bronz pentru Italia la Jocurile Olimpic

O sportivă născută în Republica Moldova a cucerit medalia de bronz pentru Italia la Jocurile Olimpice. Daniela Mogurean are 20 de ani şi este din Tighina. De mai mulţi ani, ea face parte din lotul de gimnastică ritmică a Italiei.



Sportivii italieni au cucerit 40 de medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo, iar ultima a fost obţinută de echipa de gimnastică ritmică din care face parte şi basarabeanca Daniela Mogurean.



DANIELA MOGUREAN, gimnastă: „În acest an, echipa olimpică a Italiei a câştigat foarte multe medalii. Noi am adus ultima medalie pentru Italia, la această ediţie a Jocurilor Olimpice - cea de bronz. Am aşteptat acest rezultat şi am muncit foarte mult pentru el. În sfârşit ne-a reuşit.”



Daniela Mogurean a început să practice gimnastica la vârsta de 4 ani, în oraşul Tighina, fiind antrenată de Raisa Pezlova şi Natalia Şabalina. La 8 ani a plecat cu familia în Italia şi a devenit campioană naţională apoi a venit pe 5 la Europenele de juniori. De aproape 5 ani, ea face parte din lotul naţional de gimnastică ritmică a Italiei.



DANIELA MOGUREAN, gimnastă: „Am fost chemată în selecţionata Italiei de seniori în anul 2017, iar până la acel moment am muncit foarte mult pentru a prinde un loc în lotul de bază. Toţi cei 5 ani în care ne-am pregătit pentru a participa la Olimpiadă au fost foarte grei. Noi am muncit în pofida situaţiei grele care a fost în toată lumea.”



Daniela Mogurean locuieşte acum în Padova şi este una dintre cele mai talentate gimnaste din Italia. Deşi reprezintă o ţară străină, sportiva spune că Republica Moldova va rămâne mereu în inima ei.



DANIELA MOGUREAN, gimnastă: „Siigur că îmi este foarte dor de Moldova, de Tighina şi niciodată nu îmi voi uita ţara.”