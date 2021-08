5 cele mai bune alimente pentru purificarea organismului

Nutriționistul Edward Group (SUA) a publicat rezultatele unuia dintre studiile sale, în care recomandă să se consume mai frecvent produse cu ajutorul cărora organismul se purifică de toxine și reziduuri alimentare dăunătoare, scrie Independent.



Omul de știință explică că organismul nostru este ca un filtru. În fiecare zi, el reciclează o mulțime de produse alimentare, transformîndu-le în calorii. Multe substanțe nocive rămîn în organism și se acumulează zi de zi, treptat blocînd "filtrul". Dar există produse purificatoare, care fiind consumate în cantități suficiente efectuează " o curățenie generală " a organismului nostru.



1. Usturoiul - stimuleaza secretia de seleniu biologic activ și sulf - cele mai importante două componente pentru procesul de detoxifiere. În plus, usturoiul conține de 39 componente antibacteriene, antifungice și antiparazitare, ceea ce permite nu numai eliminarea toxinelor alimentare, dar și înlăturarea efectelor negative ale consumului lor.



2. Verdețurile - spanacul, pătrunjelul, mărarul curăță excelent sistemul digestiv. Acestea conțin clorofilă, care împiedică reproducerea bacteriilor dăunătoare. Această substanță ajută la legarea toxinelor și eliminarea lor din organism în mod natural.



3. Citrice – începeți ziua cu un pahar de suc de portocale proaspăt stors. Lămîia e bună pentru afi servită cu pește și salate. Vitamina C, care se regăsește din abundență în fructele citrice, este recunoscută oficial de către oamenii de știință ca o vitamină esențială implicată în detoxifiere.



4. Legume - broccoli, ceapa, varza de Bruxelles, varza albă, sparanghelul, morcovii și sfecla. În cazul în care aceste produse se regăsesc în cantități suficiente în alimentație, tractul digestiv va funcționa ca ceasul, eliminînd tot ce este de prisos.



5. Algele de mare - foarte bogate în oligoelemente - Spirulina și Chlorella. Ele sînt aproape imposibil de găsit în produsele alimentare obișnuite. Medicii au stabilit că algele marine sînt printre cei mai buni "purificatori". De asemenea, au efect alcalin, care este benefic pentru sistemul imunitar și starea generală de sănătate.



În plus, medicii recomandă să consumăm nuci, semințe de dovleac și semințe de floarea-soarelui, ulei de mîsline, avocado, ceai verde.