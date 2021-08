Ce spun astrele azi, 11 august

Berbec

În primul rând ar fi bine sa te ocupi de sanatatea intregului organism. Ai nevoie de o perioada de odihna si detasare mai ales de tumultul din segmentul profesional. In umbra mocnesc conflicte la serviciu, insa este dificil sa depistezi exact despre ce este vorba. Ocupa-te numai de indatoririle tale si fereste-te de cei care iti promit multe si marunte. Ai incredere ca vei depasi totul cu bine.



Taur

O zi buna pentru a relationa cu generațiile mai tinere decât tine. Nevoia crescută de afectivitate îți poate aduce discutii cu cei dragi, pentru că așteptările tale sunt în neconcordanță cu disponibilitatile lor momentane. Astfel, tinzi sa te apropii de altii, iar persoana iubita sau copiii se revoltă zgomotos. Cu putin efort si intelegere vei împăca pe toată lumea.



Gemeni

In familie apar discutii cu membrii familiei, fie pe seama anturajului tau apropiat, fie datorita unor treburi gospodaresti pe care trebuia sa le rezolvi mai demult. Se recomanda prudenta, intrucat tesniunile sunt mari si dificil de ameliorat. Ceva din segmentul profesional, probabil o sarcini de lucru urgenta, iti distrage atentia de la casa si familie. Ai grija de sanatate!



Rac

Te faci auzit si văzut intr-un mod diferit de până acum, in special in anturajul profesional. Se pare ca datorita salariului si conditiilor de munca se isca discutii aprinse. Filozofia ta privitoare la munca si plata aferenta este total diferita de filozofia colegilor sau sefilor. Se recomanda prudenta. Exista riscul sa fii exclus din grupul de lucru sau sa-ti fie deteriorata imaginea publica.



Leu

Esti tentat să vorbești mult despre bani, cheltuieli sau planuri de investitii. La o privire atenta in segmentul profesional ai putea constata că muncesti mult, dar plata aferenta este nesatisfăcătoare. Bine ar fi sa-ti dozezi eforturile, in functie de suma pe care o primesti drept salariu. Evita sa-ti expui parerile, pentru ca in umbra exista conflicte profesionale mari.



Fecioara

Ești fermecător astazi si multa lumea va fi atrasă spre tine, înconjurându-te cu afectiune si respect. Unii vor dori sa afle secretele starii tale de bine, dar evita sa te dezvalui indiferent despre cine este vorba. Gandeste-te la planuri noi, lasa in urma relatii si situatii care nu iti mai sunt de folos si priveste cu incredere spre viitor. Depinde numai de tine sa-ti faci viața frumoasă.



Balanta

Contextul astral te predispune la introspecții, meditatii interiorare si detasare de cotidian. Visatul cu ochii deschisi, pe de o parte te relaxează, iar pe de alta, îți revelează detalii ale situatiilor si relatiilor in care esti implicat. Dialogurile calme si discrete purtate cu un prieten de incredere te vor ajuta sa gasesti solutii bune pentru urgentele cu care te confrunti.



Scorpion

Actiunile sau proiectele profesionale pe care doresti sa le initiezi alaturi de prieteni sau colegi sunt zădărnicite din varii motive. Unii pur si simplu nu doresc să te urmeze din orgoliu. Altii nu au curaj, iar altii, chiar sunt implicati in treburi personale si nu au timp disponibil. Insă, piedica cea mai mare vine dinspre cei dragi care doresc să petreacă mai mult cu tine.



Sagetator

Esti solicitat la serviciu, dar si pentru a fi prezent in diverse contexte socio-profesionale importante. Discutiile pe teme privitoare la dezvoltarea activitatilor locului de munca in care activezi vor avea ecou multa vreme de acum incolo. Chiar sunt sanse de a se schimba ceva in bine, fie legat de conditiile de munca, fie de salarizare. Vorbește puțin și la obiect.



Capricorn

Sunt momente bune, pentru a-ti reconfigura filozofia de viata si pentru a aborda alte principii dupa care sa-ti ghidezi viata. Unii vor incerca sa te convinga in functie de experienta lor de viata. Altii vor dori sa se joace cu mintea ta si sa te indrume spre valori morale si culturale depasite. Orice informatie, filtreaza-o prin inima ta si tine cont de semnalele interioare primite.



Varsator

Ziua este favorabilă achitării facturilor, datoriilor si relationarii cu institutiile financiare. Ai putea negocia cu sefii, fie drepturile tale salariale si conditiile de munca, fie in cazul unui credit, conditiile si termenii de rambursare a datoriei. Totul este sa nu exagerezi si sa asculti atent ce ti se spune. Seara aduce relaxare si revelatii deosebite vizavi de cele petrecute si discutate.



Pesti

Priveste la ceilalti si ascultă-le vorbele. Chiar daca esti orientat spre treburile tale, cu ajutorul persoanelor intalnite astazi vei putea depasi orice situatie neplăcută în care te afli. Sunt posibile discutii in mod special la serviciu, pe tema îndatoririlor sau proiectelor comune. Fii înțelegător cu toată lumea! Se vor rezolva toate diferendele mai curând si mai bine decât crezi.