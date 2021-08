Episcopia de Bălţi a Mitropoliei Basarabiei a organizat o tabără de vară pentru 62 de copii din regiunea de nord a Republicii Moldova

Episcopia de Bălţi a Mitropoliei Basarabiei, subordonată canonic Patriarhiei Române, a organizat o tabără de vară pentru 62 de copii din regiunea de nord a Republicii Moldova. Cei mici au participat la activităţi recreative de grup, ateliere de creaţie şi concursuri.



Tabăra din pridvorul satului s-a desfăşurat la biserica din Sloveanca, raionul Sângerei. Activităţile pentru copii au fost organizate cu ajutorul a 8 voluntari veniţi de la Iaşi, România.



TUDOR, voluntar, Iaşi, România: „Sunt din Iaşi şi am venit voluntar la această tabără pentru a distra copii. Au trebuit să facă probe practice, să numere multe lucruri să adune. Lucruri de echipă şi de cooperare.”



MARIA, voluntar, Iaşi, România: „Ei sunt din localităţi diferite şi nu se cunosc şi am făcut în aşa fel încât ei să se cunoască, să se împrietenească.”



Preot MIHAIL SIMINCIUC, responsabil de proiect, România: „Este o primă experienţă aici la parohia Sloveanca, dar au fost încântaţi şi preoţii şi copiii.”



Copiii au participat la dezbateri cu tema "Tinerii, prezentul şi viitorul Bisericii". În discuţii s-a implicat şi Episcopul de Bălţi al Mitropoliei Basarabiei.



P.S. ANTONIE, Episcopul de Bălţi al Mitropoliei Basarabiei: „Ne bucurăm că am reuşit să organizăm această tabără. Ea a fost desfăşurată cu binecuvântare părintelui Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. Pe viitor ne dorim ca această tabără să o desfăşurăm în fiecare an.”



Chiar dacă tabăra a durat o singură zi, copii au reuşit să înveţe lucruri importante despre credinţa în Dumnezeu, despre prietenie, şi cum să-şi petreacă timpul liber în mod util.



SEBASTIAN, participant: „Voluntarii ne-au arătat ce este Dumnezeu, ne-au povestit nişte pile, nişte istorioare.”



MARINA participantă: „Am învăţat să lucrăm în echipă, să preţuim timpul şi să lucrăm fără telefoane.”



ANASTASI, participantă: „Chiar dacă e de o zi e plină de impresii şi de evenimente frumoase. Ţi-ai făcut prieteni? Da, foarte mulţi.”



La finalul taberei, toţi copiii au primit în dar câte o carte de ănvăţături creştine şi o iconiţă cu chipul Maicii Domnului.