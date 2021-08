Ce s-ar întâmpla dacă Luna ar fi de două ori mai aproape de Pământ?

Ce s-ar putea întâmpla dacă Luna, singurul nostru satelit natural permanent, ar fi de două ori mai aproape decât este acum față de Pământ?



Cel mai bine cunoscut efect al Lunii este forța gravitațională asupra oceanelor Pământului, fapt ce rezultă în două fluxuri (maree înaltă) și două refluxuri (maree joasă) în fiecare zi.



Însă, dacă Luna s-ar afla la jumătatea distanței la care este situată acum față de Terra, mareele ar putea ajunge să fie de opt ori mai înalte, a explicat Neil Comins, fizician la Universitatea din Maine, Statele Unite ale Americii.



Unele insule ar fi complet acoperite de ape pe timpul zilei, iar zonele populate de coastă ar deveni de nelocuit din cauza mareelor înalte. Însă, acesta singurul rezultat al unei apropieri a Lunii.



Luna are un efect mareic și asupra regiunilor de uscat



Luna are un efect mareic și asupra regiunilor de uscat, a adăugat Comins. Dacă Luna ar ajunge brusc de două ori mai aproape de Pământ, efectul ar fi precum lovirea unui gong: unde de energie ar reverbera prin planeta noastră din cauza unei creșteri bruște a forței gravitaționale a Lunii.



Asta ar avea „un impact asupra scoarței Pământului, ceea ce înseamnă că ar putea declanșa mai multe cutremure și mai multe erupții vulcanice”, a precizat Jazmin Scarlett, vulcanolog la Universitatea Regina Maria din Londra.



Mai mult, Pământul ar începe să se rotească mai încet odată cu trecerea timpului pentru că, pe măsură ce gravitația Lunii afectează oceanele, fricțiunea care rezultă între fundul oceanelor și apă încetinește viteza de rotația a Terrei. Astăzi, rotația planetei noastre pierde lent din viteză, cu aproximativ 1 miime de secundă pe secol. Dacă Luna s-ar afla la jumătate din distanța sa față de Terra, rotația planetei ar pierde și mai multe din viteză, astfel că zilele și nopțile ar deveni mult mai îndelungate.



Ce-ar fi dacă Luna ar începe să se deplaseze încetul cu încetul spre Pământ?



Dacă ar fi supraviețuim cutremurelor, erupțiilor vulcanice, zilelor și nopților mai îndelungate, dar și mareelor mai înalte, am putea vedea și eclipse solare mai frecvente. Luna ar acoperi o regiune mai mare a cerului, astfel că ar fi mai posibil să treacă prin fața Soarelui din perspectiva noastră, scrie Live Science.



De asemenea, ce-ar fi dacă Luna ar începe să se deplaseze încetul cu încetul spre Pământ? Scoarța și mareele planetei s-ar schimba mai gradual, iar cu puțin noroc viața s-ar putea adapta. Zilele și nopțile mai lungi ar schimba clima și ar declanșa schimbări evolutive. Animalele ar trebui să se adapteze la o Lună mai strălucitoare pe timpul nopții. Spre exemplu, prada ar trebui să învețe cum să se ascundă mai bine pe timpul nopții, iar prădătorii ar avea parte de mai multă lumină atunci când vânează.



Totodată, ar putea oare un fenomen natural să facă Luna să se deplaseze mai aproape de Terra?



Desigur, acestea sunt doar speculații, însă Comins crede că „dacă un obiect suficient de masiv ar trece prin sistemul Terra-Lună, iar Luna ar fi în locul potrivit din orbita sa în timpul trecerii acestui obiect, acest obiect ar putea extrage energie de la Lună, iar asta ar cauza satelitul nostru să se deplaseze spre Pământ”.



Bineînțeles, chiar dacă un astfel de scenariu ar deveni realitate, ar fi nevoie de foarte mulți ani pentru ca Luna să ajungă la jumătatea distanței la care este acum față de Pământ, așa că planeta noastră nu ar resimți efectele imediat.