Ce spun astrele azi, 10 august

Berbec

Se conturează multă forfotă la serviciu. Relațiile colegiale sunt fluctuante, subiectivismul accentuat, astfel că ar fi bine să eviți discuțiile ample și luarea deciziilor. Sunt favorizate activitățile de rutină și îngrijirea personală. Sănătatea este vulnerabilă pe segmentele sistemului digestiv. O dietă, odihna și plimbările în aer liber te ajută mult și bine.



Taur

Interesanta zi în plan sentimental. Probabil ca in urma discutiilor sau evenimentelor din ultimele zile petrecute impreuna cu cei dragi hotarasti sa te ocupi mai mult de tine, sa te relaxezi si sa-ti revizuiesti atitudinea fata de iubire si implicatiile ei. Un hobby te-ar ajuta sa te desprinzi de neplacerile cotidiene si pe deasupra te-ar ajuta sa intalnesti alti oameni.



Gemeni

Sunt momente bune pentru a te pune in valoare fata de membrii familiei, rude, dar si fata de prietenii apropiati. Spre orele pranzului vei depasi angoasele din mediul familial si vei observa totul cu alti ochi. O discutie amicala cu cineva drag te va ajuta sa gasesti solutii optime pentru nevoile casei sau familiei. Fii prudent si evita critica excesiva!



Rac

Dialogurile cu neamurile sau cu membrii familiei vor lua turnuri nebanuite, pentru ca tu sustii unele teorii privitoare la rezolvarea unor chestiuni patrimoniale total nepotrivite. Relaxeaza-te, asculta opiniile celorlalti si evita graba si orgoliul in luarea deciziilor finale. Este nevoie sa cooperezi cu ceilalti pentru a impaca pe toata lumea. Ai nevoie de sprijinul familiei!



Leu

Este posibil sa primesti cadouri interesante din partea cui te astepti cel mai putin sau deloc. Pe de alta parte, chiar si un cadou aparent neînsemnat, daca-l privesti cu atentie vei observa ca este minunat si iti este de folos acum. La rândul tău, gandeste-te sa oferi cuiva drag ceva util sau invita-l in oraș, la o terasă și plătește tu consumatia. Te vei bucura din plin.



Fecioara

Discutiile sunt frecvente astazi cu cineva care iti este drag si in care ai incredere. Controleaza-ti emotivitatea, lasa-l si pe celalalti sa vorbeasca si chiar poti urma sfaturile primite. Sunt momente favorabile pentru a-ti revizui atitudinea fata de ceilalti, dar mai ales fata de natura înconjurătoare. Ingrijeste-ti sanatatea in permanenta si plimba-te regulat in aer liber.



Balanta

Iti sunt favorizate discutiile tăinuite cu cineva din anturajul socio-profesional. Pentru ca esti secretos, tăcut, oarecum absent in peisajul cotidian, cei dragi te se pot îngrijora cu privire la starea de spirit sau de sanatate. Echilibrează-ți reactiile, atitudinea, vorbele, faptele si spune-le celorlalti ca ai nevoie de liniste si singuratate. Vei fi inteles și sprijinit in acest sens.



Scorpion

Se contureaza discutii cu prietenii, dar tema principală vizează fie problemele lor, fie situatiile profesionale comune. Schimbul de informatii este benefic pentru toata lumea, astfel ca bine ar fi să-ți deschizi mintea si sufletul si sa discuti fara rezerve. Chiar daca unii vor doar sa vorbeasca banalități, tu orienteaza discutia numai spre ce anume te intereseaza pe tine.



Sagetator

Dialoguri importante cu sefii sau cu persoane oficiale din cadrul unor institutii. Este posibil sa participi la dezbateri publice, sa prezinti diverse subiecte, sa raspunzi la intrebarile celorlalti sau tu la rândul tau vei pune intrebari celor care prezinta diverse teme profesionale. Lasa-i si pe ceilalti sa vorbeasca, evita șantajul emoțional și subiectivismul.



Capricorn

Calatoriile pe distante lungi si discutiile elevate cu persoane deosebite, poate chiar cu persoane din strainatate reprezinta temele principale ale zilei. Vei afla multe lucruri interesante si chiar te vei bucura de popularitate si succes. Cineva din anturajul apropiat iti va cere sfaturi si opinii vizavi de situatiile de viata in care se afla. Vorbeste cu masura si la obiect!



Varsator

Discutiile pe teme financiare sunt la ordinea zilei. Este posibil sa-ti displaca informatiile sau sfaturile primite vizavi de investitiile tale sau vizavi de castigurile pe care le poti obtine in urmatoarea perioada. Intelept ar fi sa asculti cu luare aminte ceea ce ti se spune si sa te gandesti pe indelete. Ai sanse sa-ti imbunatatesti situatia financiara.



Pesti

Discutiile cu partenerul de viata sunt importante, de aceea asculta-l cu atentie si nu te grabi in formularea opiniilor sau luarea deciziilor. Chiar daca te nemultumesc unele vorbe sau gesturi ale celorlalti, pe undeva exista o explicatie plauzibila pentru toate acestea. Fii tolerant, intelegator si nu lua lucrurile prea personal. Sunt sanse bune de a aplana orice diferend.