Ce beneficii îţi aduc fructele de vară

Vara vine cu multe bucurii, iar una dintre acestea este multitudinea fructelor de sezon. Şi pentru că nu sînt doar delicioase, ci au grijă şi de sănătatea ta, e bine ca zilnic să mîncăm 2-3 porţii.



Specialiştii spun că o gustare de fructe ar putea reduce riscul de boli de inimă, obezitate şi chiar ar putea oferi protecţie împotriva anumitor tipuri de cancer.



Piersici.

sînt zemoase şi gustoase, un singur fruct pe zi fiind suficient pentru a acoperi necesarul de vitamina C şi 10% din cantitatea recomandată de fibre. Deşi sînt trei sferturi apă, bogăţia de celuloză le face extrem de săţioase şi benefice pentru digestie.

Piersicile

sînt aliaţii împotriva răcelilor şi infecţiilor şi îţi feresc tenul de riduri.



Caise.

Dacă îţi place să faci plajă, caisele nu trebuie să-ţi lipsească din meniu. Conţin mult betacaroten, pe care organismul îl transformă în vitamina A. Aceste fructe te protejează de razele nocive şi de infecţii ale pielii şi te ajută să ai un bronz uniform graţie vitaminei E. Totodată, o caisă îţi asigură o cincime din necesarul zilnic de vitamina C, care contribuie la topirea grăsimilor.



Căpşuni.

sînt bogate în fibră solubilă, care purifică sîngele şi topeşte depozitele de celulită. Faptul că 100 g de căpşuni oferă dublul necesarului zilnic de vitamina C te ajută în demersul de a slăbi (au mai multă vitamina C decît portocalele). Aceste fructe îţi vin în ajutor şi în atenuarea problemelor de somn, care se acutizează mai ales vara.



Zmeură.

Împreună cu suratele ei din categoria fructelor de pădure, zmeura este o sursă delicioasă de antioxidanţi, 100 g asigurînd trei sferturi din doza zilnică de vitamina C. În zilele toride, cînd te cuprinde moleşeala, o porţie de zmeură are efect rapid de revigorare datorită mineralelor (calciu, potasiu, fier şi magneziu), care se absorb eficient în prezenţa vitaminei C.



Pepene verde.

Pepenele este masa ideală pentru zilele caniculare, pentru că-i răcoritor, delicios şi nutritiv (sursă de vitamina A, potasiu, sodiu). Una dintre curele renumite se bazează pe consumul exclusiv de pepene verde timp de două zile – pauza de alte alimente va fi o binecuvîntare pentru organism. Te vei simţi purificată, liniştită, în formă!



Cireşe.

Conţin mult potasiu şi vitamina C în cantităţi care le plasează în galeria antioxidanţilor valoroşi. Cireşele sînt bune pentru circulaţie şi pentru rinichi graţie conţinutului mare de apă. Studiile arată că acidul elagic anulează acţiunea substanţelor nocive şi inhibă înmulţirea celulelor tumorale.



Vişine.

Şi ele vedete printre fructele verii, vişinele abundă în substanţe nutritive. Găseşti multă vitamina C, betacaroten, calciu, potasiu, fosfor. Aceste fructe îţi menţin silueta, calmează durerile menstruale, te protejează de razele ultraviolete şi refac muşchii obosiţi de atîtea drumeţii.