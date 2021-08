Alimentele care sînt periculoase pentru dantură

De mici am fost invatati ca dulciurile sînt periculoase pentru sanatatea dintilor lucru adevarat, de alfel, deoarece acidul produs in momentul in care mananci zahar ataca dintii, dar trebuie subliniat ca exista si alte alimente care erodeaza smaltul, mai ales daca sînt consumate zilnic.



1. Sucurile acidulate – acidul este un real pericol pentru smaltul dintilor, potrivit opiniilor medicilor stomatologi. Totodata, se trage un semnal de alarma si in legatura cu capsulele efecvescente – nu trebuie sa exagerezi cu vitamina C, aspirina efervescenta sau alte tablete de acest tip.



2. Alunele, popcornul, fisticul - deoarece au coaja tare, aceste alimente pot strica, la randul lor, smaltul. Cojile de popocorn sînt foarte periculoase, intrucat intra pe sub gingii si nu mai pot fi inlaturate cu periuta de dinti, iar uneori nici macar cu ata dentara.



3. Citricele – chiar daca nu contin zahar, sucurile din citrice au acizi si acestia pot ataca smatul dintilor, slabindu-le rezistenta. Medicii recomanda clatirea cu apa sau mestecatul unei gume fara zahar imediat dupa ce ai consumat citrice.