Cum te afectează energiile negative și cum să scapi de ele

Stii ca cine se aseamana se aduna, nu? Asa se intampla si cu energiile. Oamenii pozitivi atrag energii si situatii pozitive, in timp ce oamenii negativi atrag energii si situatii negative.



Negativitatea poate exista in fiecare om, desi multi dintre cei „pozitivi" sînt convinsi ca numai altii sînt „negativisti", in timp ce ei insisi, cand au ganduri negre sînt „realisti".



In realitatea, oamenii pozitivi nu sînt naivi, nu neaga nimic, nu-si ingroapa capul in nisip si nu au zambete false. A fi realist nu inseamna ca trebuie sa fii si negativist. Daca vrei sa fii „realist" nu ar trebui sa existe „dar daca".



In momentul in care viziunea ta asupra realitatii este negativa, totul in jurul tau se transforma in negativitate, nu mai faci nimic corect si vei atrage doar situatii negative.



Cum iti dai seama daca esti o persoana pozitiva sau una negativista?



Raspunde-ti sincer la intrebarile de mai jos.



– Te plangi? Tot timpul sau din cand in cand?



– Discuti despre lucrurile rele din lume sau despre cele bune. Folosesti cuvinte precum „vreme rea", „trafic infernal", „politicieni idioti", „economie jalnica", „prieteni prosti"?



– Critici oamenii? Tot timpul sau doar anumite persoane?



– Te fascineaza drama, dezastrele? Ramai lipit de televizor la stirile de la ora 5 sau la emisiunile TV in care sînt prezentate dramele vedetelor?



– Dai vina pe altii? Tot timpul sau doar in anumite situatii?



– Crezi ca nu ai control asupra lucrurilor din viata ta?



– Crezi despre tine ca esti o victima? Alti oameni iti fac tie ceva?



– Esti recunoscator pentru tot ce ai in viata ta?



– Crezi ca lucrurile ti se intampla sau contribui si tu sa ti se intample?



Daca esti recunoscator doar pentru lucrurile bune, esti o persoana negativista. Recunostinta ar trebui sa fie pentru toate situatiile din viata ta, indiferent ca sînt pozitive sau negative. Fiecare dintre ele sînt, de fapt, o lectie pe care ar trebui sa ti-o asumi pentru a face loc energiei pozitive in viata ta. Atunci cand crezi ca lucrurile ti se intampla, te pozitionezi in postura de victima si cedezi puterea. De aceea ar trebui sa schimbi focalizarea. Cum reactionezi cand lucrurile iti ies asa cum vrei? Iti arogi toate meritele pentru situatia respectiva sau crezi ca altcineva este responsabil? Incearca sa nu te afli in situatia in care tu esti responsabil pentru lucrurile bune, dar altcineva este de vina pentru cele rele din viata ta. E nevoie de mult curaj pentru a accepta asta, insa te ajuta sa-ti schimbi vibratia si sa capeti o atitudine pozitiva.



Iata 3 pasi care te pot ajuta sa te cureti de energiile negative.



Ia-ti viata in propriile maini



Esti responsabil pentru tot ce se intampla in viata ta. Daca dai vina pe altii nu doar ca te transformi in victima si suferi, dar nici nu-ti dai voie sa schimbi ceva.



Schimba gandurile negative cu ganduri pozitive



E nevoie de exercitiu pentru a reusi acest lucru, insa nu e imposibil. In loc sa-ti spui mereu „Ce poate fi rau in aceasta situatie?" spune-ti „Ce imi poate fi avantajos din aceasta situatie?".



Iubeste



Iubirea curata energiile negative si aduce lumina in viata ta. Lasa in urma problemele trecutului si vizualizeaza situatii pozitive ale realitatii. Creeaza-ti in imaginatie realitatea dorita.



Ce se va intampla apoi? Energia pozitiva va actiona ca un magnet si va atrage situatii si oameni pozitivi. Ca urmare, se vor schimba si statea de bine si pacea interioara.