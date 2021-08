Coronavirus: Vaccinarea va fi obligatorie la New York pentru a merge la restaurant, în săli de spectacole şi de sport

Dovada vaccinării va fi cerută la New York pentru a avea acces la restaurant, în săli de spectacole şi de sport, a anunţat marţi primarul democrat Bill de Blasio, făcând din oraşul său primul din Statele Unite ce creează un paşaport de vaccinare, în timp ce ţara intră într-o nouă fază de luptă cu varianta Delta a coronavirusului, foarte contagioasă, relatează France Presse şi Reuters.



Acest dispozitiv, denumit 'Key to NYC Pass' ("Cheia pentru permisul NYC"), "va necesita vaccinarea angajaţilor şi a clienţilor restaurantelor interioare, sălilor de sport şi de spectacole", a explicat primarul în cadrul unui briefing de presă, precizând că ar trebui "cel puţin o doză" de vaccin, notează AFP.



"Dacă sunteţi vaccinat (...), aveţi cheia, puteţi deschide uşa. Dar dacă nu sunteţi vaccinat, din păcate nu veţi putea participa la o mulţime de activităţi", a adăugat Bill de Blasio.



El a precizat că dispozitivul va fi lansat pe 16 august, dar primele verificări pentru aplicarea acestuia vor avea loc din 13 septembrie.



În ultimele două săptămâni, primarul şi guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, şi-au multiplicat anunţurile vizând vaccinarea funcţionarilor şi recomandarea purtării măştilor, în faţa creşterii numărului cazurilor de COVID din cauza variantei Delta.



În New York, cel mai populat oraş al ţării cu peste 8 milioane de locuitori, 71,8% dintre adulţi au primit cel puţin o doză de vaccin, conform cifrelor primăriei.



Dar unele zone, în mare parte comunităţi sărace şi de culoare, au rate mai mici de vaccinare.



Politica va fi aplicata începând cu 13 septembrie. Ea este similară cu măsurile luate în Franţa pentru a reduce răspândirea coronavirusului, notează Reuters.