O intervenţie chirurgicală, efectuată în premieră la Institutul de Neurologie si Neurochirurgie

Intervenţie chirurgicală în premieră la Institutul de Neurologie si Neurochirurgie „Diomid Gherman” din ţara noastră. O femeie de 68 de ani care a fost diagnosticată cu Anevrismul intracranian, o maladie care afectează vederea a suportat o operaţie prin care i-a fost instalat un dispozitiv. Datorită acestei tehnici noi, pacienta a evitat riscurile unei intervenţii clasice, care presupune deschiderea cutiei craniene, informează Mesager.



Liubovi Colotico de 68 de ani din raionul Cahul s-a prezentat la cabinetul medical din localitate cu dureri severe de cap, dar şi cu scăderea vederii la ochiul stâng. În urma investigaţiilor, medicii i-au recomandat operaţie de urgenţă, întrucât o ruptură de anevrism îi putea pune viaţa în pericol.



„Nu vedea cu ochiul stâng. Vederea parcă bună, dar mă ameţia şi mă durea capul şi nu prea dorm. Fata a venit şi mi-a zis: mama trebuie să treci controlul că nu-mi place că ochiul s-a micşorat. Am făcut controlul şi m-au trimis la Chişinău”, povesteşte femeia.



Noua metodă de operaţie a fost ghidată de profesorul Cristian Mihalea, medic specialist radiologie şi imagistică medicală, originar din Timişoara şi cu o experienţă de peste un deceniu la o clinică din Franţa.



„Sub un aparat cu raze X şi tratăm acest anevrizm minim invaziv, ceea ce înseamnă că îl excludem din circulaţie inplatând un stend sau spirale de platină şi frumuseţea metodei constă în faptul că pacienta după procedură, probalil la 3-4 zile poate pleca acasă, ceea ce în cazul neurochirurgiei deschise este mult mai complicat”, susţine medicul.



Este pentru prima dată în Republica Moldova când se intervine printr-o astfel de tehnică.



„Utilajul pe care noi îl folosim, e pentru prima dată folosit în Moldova. În principiu, medicina contemporană vine să acorde mai multe soluţii individualizate pe pacient şi acesta e unul din cazurile când medicina ne oferă soluţii individualizate sau pacienta are un anevrizm gigant, care nu vedem în fiecare zi. Probabil că anevrizme de asa dimensiuni vedem unul în doi trei ani”, menţionează Ion Preguza, medic neurochirurg.



Potrivit directorului Grigore Zapuhlîh, această metodă de intervenţie va fi inclusă în lista operaţiilor care vor fi efectuate la Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie „Diomid Gherman”.



„Dacă ar fi statistica naţională, noi am avea câteva sute de anevrizme, dintre ele acel tip specializat de implant flow deverter, ar fi doar poate câţiva, pentru că această anevrizmă este deosebită, este gigantă, este foarte mare şi este într-un loc ascuns în baza craniului aşa numim noi acest loc şi acolo este imposibil de a intra direct prin trepanaţie. De aceea, noi suntem nevoiţi să facem lucrul acesta intravascular, ceea ce este cu mult mai sigur”, spune Grigore Zapuhlîh.



Dispozitivul a costat 181 de mii de lei şi este produs în SUA, iar achitarea acestuia a fost efectuată integral de Casa Naţională de Asigurări în Medicină. În străinătate o intervenţie de acest gen costă aproximativ 35-45 mii de euro.