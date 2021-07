Ce spun astrele azi, 31 iulie

Berbec

Weekend-ul acesta ai nevoie de cateva cumparaturi necesare traiului zilnic. Este posibil sa fii ingrijorat din cauza castigurilor tale din munca depusa la un serviciu. Deocamdata traversam o perioada in care muncesti mult si plata se lasa asteptata. Dozeaza-ti eforturile si cheltuieste strictul necesar. Duminica ar fi bine sa te intalnesti sau macar sa stai de vorba cu cineva apropiat. Evita implicarea in problemele celorlati.



Taur

Sâmbătă debordezi de energie. Sunt momente bune pentru a incepe o dieta de sezon, pentru a-ti schimba garderoba sau pentru a-ti planifica un program de exercitii fizice. Ocupa-te mai mult de treburile tale si ofera-ti ajutorul numai cand iti este cerut. Duminica, nivelul energetic iti va scadea considerabil, fiind nevoie sa te odihnesti. Evita cheltuielile nefondate sau planurile de investitii.



Gemeni

La sfarsitul acestei saptamani esti destul de retras. Sanatatea este vulnerabila pe segmentele gâtului si aparatului renal. Tine o dieta potrivita, plimba-te in aer liber si dormi suficient. De evitat consultatiile, analizele medicale si interventiile chirurgicale pe cat posibil. Duminica te vei simti mai bine, revenind in mijlocul celorlalti cu forte proaspete. Prudenta la imaginea publica si la pozitia ta sociala!



Rac

Se anunta întâlniri agreabile cu prietenii la finalul acestei saptamani. Unele dialoguri se vor purta pe tonuri ridicate, insa detaseaza-te de tumultul situatiei si reține doar ce iti este de folos. O persoana care doreste sa te protejeze sau sa te sustina iti va da informatii importante legate de pregatirea ta profesionala. Duminica, oboseala isi va spune cuvantul. Sanatatea aparatului sistemului respirator este vulnerabilă si ar fi bine sa te ingrijesti pe indelete.



Leu

Se pare ca sambata vei participa la evenimente cu multa lume. Recomandabil este sa vorbesti cat mai putin si doar atunci cand esti intrebat. Este posibil sa ai ceva altercații cu un sef, dar cu putin efort si bunavointa vei depasi totul cu bine. Duminica, prietenii vor fi in centrul atentiei tale. Intalnirile si dialogurile furtunoase iti vor aduce informatii noi si de mare folos.



Fecioara

Finalul acestei saptamani îți poate aduce vești din străinătate. Ori discuți cu cineva aflat peste mari si tari, ori iti faci planuri de calatorii indepartate. Pe de alta parte, sunt zile bune pentru a viziona o piesa de teatru, un film bun sau pentru a vizita muzee si expozitii de arta. Daca esti implicat in diverse forme de instruire, ar fi bine sa-ti revizuiesti modul de abordare al temelor studiate.



Balanta

Zilele acestea ar fi bine sa-ti verifici pe îndelete bugetul de venituri si cheltuieli. Poti descoperi nereguli in acte sau plăți. Fii prudent si achita-ti facturile si datoriile la timp. Evita implicarea in afaceri si asocieri cu persoane putin cunoscute. Datorita intarzierilor salariului pe care il obtii de la un loc de munca s-ar putea sa ai nevoie de un imprumut. Oboseala își va spune cuvântul plus unele afecțiuni vechi.



Scorpion

Relatiile parteneriale îți pot crea neplaceri la finalul acestei saptamani. Asculta ce au de zis ceilalti si schimbat-ti atitudinea vizavi de tot si toate. Zilele acestea, unele relatii se pot incheia definitiv. Duminica faci socoteli legate de banii si bunurile pe care le detii cu un partener de viata sau un asociat intr-o afacere. Se anunta culoare noi de castig de pe urma altora.



Sagetator

Sambata vei fi tentat sa-ti continui munca de la serviciu sau sa te ocupi de treburile de rutina ale casei. Dozeaza-ti eforturile, pentru ca organismul este destul de obosit. De evitat zilele acestea consultatiile, analizele medicale si interventiile chirurgicale pe cat posibil. Duminica, partenerul de viata iti solicita atentia in mod deosebit. Sunt sanse mari de a te desprinde de parteneriatele si colaborarile vechi.



Capricorn

Sambata se anunta petreceri si chef de aventuri. Persoana iubita sau copiii te pot necăji cu problemele lor, dar evita sa te implici fara rost in treburile altuia. Deocamdata, iubirea nu prea are loc in viata ta. Duminica, organismul iti va reaminti ca are nevoie de ingrijiri speciale. Sanatatea este vulnerabila pe segmentele aparatului uro-genital. Evita supradozarea eforturilor si odihneste-te mai mult.



Varsator

Finalul acestei saptamani este potrivit treburilor gospodaresti. Ai avea succes la curatenii generale, reparatii curente sau reamenjarea casei pentru sezonul cald. Relatiile cu membrii familiei sunt tensionate, de aceea fii prudent. Nostalgia vremurilor trecute iti poate da batai de cap si la propriu si la figurat. Tine cont de nevoile si parerile celor dragi. De evitat achizitionarea de bunuri patrimoniale, pentru ca exista un risc mare de fraudă.



Pesti

S-ar putea sa pleci într-o călătorie scurtă la sfarsitul acestei saptamani. Ori trebuie sa vizitezi o ruda apropiată, ori este nevoie sa pleci in scop profesional. Atentie mare la drum si verifica toate detaliile. Mentalul este destul de rascolit, de aceea vorbeste putin si direct. Duminica, astrele iti recomanda sa stai acasa, alaturi de cei dragi. Ai multe si marunte de facut in spatiul locativ si de rezolvat.