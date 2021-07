Ce spun astrele azi, 28 iulie

Berbec

O zi dinamica pentru nativii acestei zodii. Incepand cu atmosfera de la locul de munca si terminand cu cea de-acasa, te lasi “plimbat” intr-un montagne-russe de trairi. Cand prea entuziasmat, cand blocat de cei care in mod normal iti sunt alaturi. In cazul in care intervin tot felul de treburi de rezolvat pe-acasa, prefa-te ca-ti place (in cazul in care chiar nu iti plac problemele domestice) si consuma-ti energia rezolvandu-le.



Taur

Asteapta-te la momente in care tot ce-ti poti dori este sa parasesti lumea obisnuita, plina de stres cotidian si sa te alaturi sinelui tau, intr-o calatorie interioara plina de bucurie. Nu-ti negocia propria sanatate, ci incearca sa iti rezolvi eventualele probleme. Profita de imaginatia spectaculoasa de care beneficiezi astazi pentru a-ti aduce inovatia in viata de zi cu zi.



Gemeni

Mai mult decat oricand prietenii iti vor fi alaturi. Ai ocazia de a-ti stabili drumul mai clar decat oricand si de a vedea incotro te indrepti. Este un moment perfect pentru a incuraja discutiile cu cei din anturajul tau, mai ales pentru ca iti cantaresti atent cuvintele si folosesti notiunile intr-un mod pragmatic. Totusi, un mic amendament: evita certurile legate de partea financiara cu prietenii tai.



Rac

Nu este o zi linistita asa cum iti doresti. Daca la locul de munca nu esti cautat pentru a rezolva noi responsabilitati, atunci in familie se va intampla acest lucru. Probabil ca tot din cauza surescitarii ajungi sa cheltui ceea ce trebuia sa pastrezi ca bani albi pentru zile negre. Incearca sa pastrezi controlul asupra lucrurilor!



Leu

Un peisaj cu dealuri insorite, cu paduri somptuoase si romanticul drum catre vechiul conac de la tara pot deveni scenografia ideala pentru tine astazi, atat timp cat iti permiti aceste libertati de a evada din banalul cotidian. Aminteste-ti ca viata nu presupune doar rutina si obligatii si ca fiecare Leu are nevoie din cad in cand sa evadeze in propria salbaticie iar strigatul de putere sa rasune cat mai departe, inspre orizonturile orientale.



Fecioara

Se pare ca simti o nevoie acuta de a avea grija de propria-ti persoana, ceea ce nu este rau deloc, cu mentiunea ca orice lucru manifestat in exces devine nepotrivit. Nu esti persoana care sa cheltuiasca peste masura, insa, in cazul de fata exista totusi un risc: nevoia de a achizitiona cat mai multe chilipiruri. Foloseste-ti inspiratia si asculta-i indemnarea, mai ales ca in aer pluteste o cearta cu un prieten, din cauza banilor.



Balanta

Este momentul sa recunosti ca timpul cel mai de calitate si petrecut cu cel mai mult spor este alaturi de cei dragi. Evita locurile aglomerate, imbacsite, preferand linistea pe care o cina la restaurantul favorit ti-o poate oferi, ori o plimbare prin gradina botanica sau o vizita la noua expozitie de la Galeriile de Arta.



Scorpion

In cazul in care esti in cautarea unui nou loc de munca, viitoarele zile ale saptamanii iti pot pregati surprize foarte placute. Pare-se ca este o zi in care totul se invarte in jurul posesiunilor, al banilor si al averii. Progresul in aceste sectoare ale vietii se face doar prin munca asidua, in general, in ceea ce te priveste, dar acum iti este mai usor ca niciodata sa izbandesti, ajutat fiind de Fortuna. Pregateste-te, fii gata de actiune si stai in expectativa.



Sagetator

Este greu sa alegi ce anume ai chef sa faci astazi, oportunitatile fiindu-ti la indemana si fiind tentat sa jonglezi cu ele. Este o zi in care nivelul energiei de care dispui este foarte crescut. Incearca sa te concentrezi asupra unor activitati mai importante pentru tine, lasand la o parte obligatiile. Nu mai este distractiv atunci cand trebuie sa faci ceva anume doar pentru ca asa ti se cere. Lasa-te purtat de energiile benefice ale acestei zile.



Capricorn

Probabil ca ai de facut ceva reparatii acolo unde locuiesti si iti este foarte benefic sa ii implici in activitatile care presupun reparatii si pe cei dragi tie. Daca e nevoie de “o mana” de lavabila pe pereti, suna-ti prietenii pentru a te ajuta. Chiar, oare o petrecere cu vopsea, pizza si bere, poate fi un motiv de distractie? Indiferent ca alegi sa stai in casa ori sa iti petreci timpul in oras, alege ca prietenii si familia sa iti fie aproape.



Varsator

Spune-i celei mai importante persoane din viata ta cat de mult inseamna aceasta pentru tine. Dulci vorbe spuse cu farmec si Luna in casa comunicarii in horoscopul tau solar vor face ca persoana respectiva sa te urmeze ca vrajita, tie fiindu-ti foarte usor sa vorbesti despre ceea ce simti. Chiar si despre eventualele frustrari pe care le ai iti poate fi foarte usor sa discuti, deci daca este cazul, cauta ajutorul specializat vizat.



Pesti

Nu este o zi in care sa crezi tot ceea ce ti se spune si nici sa iei tot ce auzi la modul personal. In cazul in care nu esti o persoana care sa aiba incredere, ia totul asa cum soseste in viata ta, considerand ca pur si simplu, asa trebuia sa se intample. Multi dintre voi ati fost testati in ultima perioada, dar nu mai dureaza mult si lucrurile se vor rezolva de la sine. Este momentul sa inspiri adanc aer in piept si sa rezisti cu stoicism.