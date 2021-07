Ce spun astrele azi, 27 iulie

Berbec

Astazi esti foarte retras, iar ceilalti iti vor simti lipsa. Sunt momente bune pentru a sta de vorba doar cu tine insuti si de a afla clar ce te nemultumeste. Dozeaza-ti eforturile, ocupa-te doar de treburile usoare si detaseaza-te de tot ce te inconjoara. Sanatatea este vulnerabila pe segmentele picioarelor, dar foloseste doar remedii naturiste si odihneste-te mai mult. Fii atent la relatiile cu membrii familiei si nu ii necaji cu starile tale de spirit.



Taur

Prietenii iti sunt alaturi si ar trebui sa te bucuri de acest lucru. Multitudinea de sfaturi si solutii oferite de acestia te poate ajuta foarte mult in domeniul profesional. Totusi, fii prudent in comunicare pentru ca mentalul cotidian este destul de umbrit. Divergenta de opinii dintre tine si ceilalti va fi foarte evidenta. Spre sfarsitul zilei, detaseaza-te de cotidian si alcatuieste planuri de vacanta impreuna cu cei dragi.



Gemeni

Este o zi buna pentru a te ocupa de cariera si de imaginea ta in ochii celorlalti. S-ar putea sa primesti oferte de colaborare din partea unei persoane cu autoritate. Pe de o parte unii iti fac reprosuri, pe de alta parte altii iti fac mici favoruri. Sunt momente favorabile pentru schimbarea pozitiei sociale si bine ar fi sa iti asculti intuitia, dar si sfaturile celorlalti. Spre seara, prietenii apropiati te vor inconjura cu mult drag.



Rac

Tu esti astazi preocupat de rafinarea sufletului tau. Activitatile culturale si recreative sunt potrivite acestei perioade si bine ar fi sa le abordezi din plin. Relatiile cu strainatatea sunt un alt subiect principal al zilei. Poti afla vesti de la persoanele aflate departe de tara sau despre demersuri legate de calatorii. In a doua parte a zilei bucura-ti sufletul cu vizita la o galerie de arta, cu o plimbare in aer liber sau cu o lectura deosebita. Atentie la bani si cheltuieste doar strictul necesar!



Leu

Ziua este potrivita pentru achitarea taxelor, impozitelor si datoriilor de orice fel. Pe de alta parte, cei implicati in relatii cu institutiile financiare ar trebui sa isi verifice documentele specifice si situatia conturilor. Spre sfarsitul zilei indreapta-ti atentia catre domeniile spirituale ale vietii si priveste oamenii si evenimentele din jurul tau si prin prisma lor. Vei constata ca multe ti se vor revela si totul va deveni mai interesant.



Fecioara

Prima zi a saptamanii iti aduce in prim plan relatiile parteneriale si colaborarile in care esti implicat sau vrei sa te implici. Sunt posibile neintelegeri intre parteneri, dialoguri aprinse, dar si stagnari sau amanari ale activitatilor comune. Incearca sa te abtii de la comentarii nefondate si asculta cu atentie ce au de zis ceilalti. Dreptatea este pe undeva pe la mijloc. Spre seara fa o plimbare in aer liber, viziteaza o galerie de arta sau mediteaza intr-o biserica.



Balanta

Astrele te sfatuiesc sa te ocupi de treburile de la serviciu. Ai multe de facut, colegii iti pun bete in roate, iar sefii te provoaca in permanenta. Dozeaza-ti eforturile, ocupa-te doar de indatoririle tale si nu raspunde la provocari. Sanatatea este vulnerbila pe segmentele picioarelor. Asculta semnalele organismului, evita terapiile artificiale si foloseste remedii naturiste pentru imbunatatirea starii tale de spirit. Odihneste-te mai mult!



Scorpion

O zi minunata pentru tine. Esti vesel, pus pe glume, dar demonstrezi si ca vrei sa daruiesti iubire si sa primesti si tu la randul tau. Relatia cu persoana draga este destul de tensionta, insa cu prudenta si discernamant, totul se poate rezolva cu brio. Altii ar putea avea ceva divergente de opinie cu odraslele lor. Sunt momente bune de a te ocupa de un hobby.

Sagetator

In cazul tau este o zi buna pentru a te ocupa de treburile gospodaresti. Poti face mai usor curateniile generale, reparatiile curente sau poti planifica schimbarea locuintei sau achizitionarea unor bunuri patrimoniale. Relatiile cu membrii familiei sunt tensionate, dar spre seara lucrurile se vor linisti. Nostalgia copilariei si a personajelor ei te va cuprinde pe neasteptate, oferindu-ti un farmec aparte.



Capricorn

Se pare ca pentru tine este o zi cu multe drumuri. Sau poate fi vorba de o plecare intr-o calatorie de agrement alaturi de prieteni. Fii prudent la drum si verifica pe indelete toate detaliile. Sunt posibile dialoguri aprinse cu cei dragi si razgandiri momentane. Se recomanda multa atentie la capitolul financiar. Evita cheltuielile nefondate si speculatiile banesti.



Varsator

Aspectele financiare sunt tema principala a acestei zile pentru tine. Sunt momente favorabile cumparaturilor cotidiene, dar si pentru cadouri si mici favoruri. Pe de alta parte se pot pune in discutie conditiile de munca de la un serviciu si remunerarea muncii depuse. Dozeaza-ti eforturile, ocupa-te doar de treburile usoare, intrucat energia vitala este destul de scazuta. La finalul zilei programeaza-ti o plimbare in aer liber sau conversatii placute cu persoana iubita.



Pesti

Tu dai tonul la viata astazi pentru toata lumea. Ai chef sa te implici in mai multe treburi deodata, insa bine ar fi sa te rezumi doar la ale tale. Sunt momente favorabile vizitelor la saloanele de intretinere corporala sau pentru planificarea unor cursuri de dezvoltare personala. La serviciu ai multe de facut, iar relatiile colegiale sunt destul de dinamice. Incearca sa gasesti un echilibru intre treburile personale si indatoririle sociale.