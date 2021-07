A fost numită o alternativă neobișnuită la fulgii de ovăz

Medicii din Statele Unite și Egipt au numit quinoa drept o alternativă neobișnuită și utilă la fulgi de ovăz pentru micul dejun.



O ceașcă de astfel de cereale fierte conține 8,14 grame de proteine, în plus, mîncarea este bogată în aminoacizi și lizină, care menține în tonus sistemul muscular și imunitatea, relatează Medical News Today.



Experții au demonstrat că quinoa este o sursă de antioxidanți și vitamina E. Potrivit oamenilor de știință, utilizarea sa regulată la micul dejun are un efect pozitiv asupra sistemului cardiovascular. Astfel, scade probabilitatea de a dezvolta boli coronariene, boli oculare și mai multe tipuri de boli oncologice.



Anterior, oamenii de știință au avertizat despre pericolul renunțării la micul dejun. Persoanele care sar peste această masă riscă să se confrunte cu un fenomen periculos — lipsa substanțelor nutritive importante. De exemplu, poate apărea o deficiență de acid folic, calciu, fier, precum și de vitaminele B2, B3, C și D.